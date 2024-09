Adara Molinero, su sorprendente opinión sobre la guerra de Sofía Suescun y Maite Galdeano

Considerada una de las 'reinas de los realities', Adara Molinero no podía perderse la presentación de la nueva edición de 'Gran Hermano' en el FestVal de Vitoria. Un "día muy importante" porque la madrileña, que se dio a conocer en 'GH 17', nunca ha renegado de sus orígenes: "Aquí nací, y 'Gran Hermano' me ha dado tantas cosas... Me ha hecho madurar, me ha hecho reír, me ha hecho llorar, enamorarme, desenamorarme, pelearme. Todo, absolutamente todo" reconoce. Lo último, su paso por 'Supervivientes All Stars', que terminó antes de lo que ella pensaba al convertirse en la primera expulsada tras sufrir un bajón anímico y estar al borde del abandono. Y fue poco después de su regreso de Honduras cuando Adara rompió su relación con el entrenador físico Álex Ghita tras varios meses de amor marcados por los altibajos. Y aunque prefiere no entrar en detalles ni revelar qué falló en esta ocasión, la influencer asegura que no tiene ganas de enamorarse. "Mi corazón está soltero, enamorado de mi hijo y de momento no me planteo nada" afirma contundente. En el 'All Stars' Adara protagonizó varios enfrentamientos con Sofía Suescun, pero dejando a un lado sus diferencias ha sorprendido con su opinión sobre el conflicto de la otra gran reina de los realities con su madre, Maite Galdeano: "Bueno, visto desde fuera da bastante penita y teniendo un poquito de empatía, pues... dices: joe, cuánto dolor deben de estar sintiendo todos al final. Es una madre, una hija. Al final un novio que quiere estar con ella, pero es que es todo tan enredado que dices: Jolín". "Pero bueno, les deseo que se puedan sentar, que puedan hablar las cosas, que se puedan llegar a entender, que se... a lo mejor les puede ir bien ponerse límites unos a otros, yo qué sé, pero que se entiendan" añade, convencida de que al final llegará la reconciliación. Y dejando la puerta abierta a un posible acercamiento con Sofía porque "nunca se sabe, mira con Marta Peñate" -con la que se lleva a las mil maravillas tras coincidir en el 'All Stars' aunque antes no podían ni verse-, Adara descarta que la guerra de las Galdeano sea un montaje: "No, no, no lo sé, no lo sé, me da pena, simplemente".

