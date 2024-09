Martes, 3 de septiembre de 2024 (22:00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

Guterres sigue "muy de cerca" situación en Venezuela y pide respeto a los derechos humanos

Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, "sigue muy de cerca" la situación en Venezuela, "incluida la orden de arresto contra el líder opositor Edmundo González", dijo hoy el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric. La Justicia de Venezuela ordenó la detención de González Urrutia, candidato opositor en las elecciones presidenciales del 28 de julio, por seis delitos relacionados con su denuncia de fraude en los comicios, en los que Maduro fue proclamado ganador.

EE.UU. condena orden de arresto contra Edmundo González Urrutia y Venezuela pide respeto a su soberanía

Washington (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la "injustificada" y "políticamente motivada" orden de arresto contra el líder opositor venezolano Edmundo González Urritia y advirtió al Gobierno de Nicolás Maduro que hará todo lo necesario para hacer cumplir las sanciones contra el chavismo y coordinar con socios nuevas acciones de represalia. Por su parte, el canciller de Venezuela, Yván Gil, exigió al país norteamericano respetar la soberanía de la nación caribeña, tras la orden de detención emitida el lunes por un tribunal especializado en delitos relacionados con terrorismo.

La presidenta de Perú cambia al canciller y a otros tres ministros

Lima (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, realizó este martes cuatro cambios en su gabinete de ministros, entre ellos el reemplazo en Relaciones Exteriores del internacionalista Javier González-Olaechea por el diplomático Elmer Schialer Salcedo. La gobernante tomó el juramento a los nuevos ministros en una breve ceremonia que se realizó en el Palacio de Gobierno de Lima, después de que se aceptaran las resoluciones de renuncia de los ministros salientes.

La campaña electoral de EE.UU. coge fuerza a casi dos meses de las presidenciales

Washington (EFE).- Estados Unidos entra en la recta final, tras el festivo por el Día del Trabajo, de una campaña electoral que culminará con las elecciones del 5 de noviembre, cuyos primeros votos comenzarán a depositarse este mismo mes. La vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, se mantiene en cabeza frente a su rival republicano, el exmandatario Donald Trump (2017-2021), en la media nacional de encuestas, pero en siete estados bisagra, claves para esos comicios, el margen es demasiado estrecho como para tener un resultado claro.

La gira del autobús de Harris y Walz por los derechos reproductivos, parte de Florida

Miami (EFE).- La gira en autobús de la campaña electoral de la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, que recorrerá medio centenar de ciudades en estados clave bajo el lema 'Luchando por la libertad reproductiva', comenzó este martes en Boynton Beach, en Florida, un estado en el que rige desde este año una restricción sobre el aborto a las seis semanas. Unas doscientas personas se reunieron en un restaurante de esa ciudad del sur de Florida para dar inicio a la travesía demócrata, que empezó con pronunciamientos de la senadora Amy Klobuchar; la directora de la campaña Harris-Walz, Julie Chávez Rodríguez, y de la excongresista Debbie Mucarsel-Powell, entre otras políticas.

Trump se declarará no culpable en la nueva acusación contra él en el caso del Capitolio

Washington (EFE).- El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump (2017-2021), señaló este martes que se declarará no culpable de los cargos presentados contra él en la nueva acusación por el caso del asalto al Capitolio de enero de 2021. En una notificación judicial enviada al Tribunal del Distrito de Columbia apuntó que se acoge a su derecho a no estar presente en la lectura de cargos y autorizó a sus abogados a que afirmen en su nombre que se declara no culpable.

El ánimo represor del Gobierno de Nicaragua se acentúa aún más, según Naciones Unidas

Ginebra (EFE).- El ánimo represor de Gobierno de Nicaragua se ha acentuado aún más en el último año, periodo en el que los arrestos de disidentes han continuado, así como los casos de persecución y de torturas en las prisiones, según un informe difundido este martes por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. La represión se ha dirigido tanto a individuos que defienden alguna causa, que tienen alguna opinión distinta a la oficial y contra organizaciones independientes y otras iniciativas de la sociedad civil.

Cientos de israelíes protestan por tercer día consecutivo a favor de un acuerdo de rehenes

Jerusalén (EFE).- Miles de personas se manifestaron y bloquearon este martes el tráfico en la calle Begin de Tel Aviv, por tercer día consecutivo, demandando al Gobierno de Israel un acuerdo de tregua con Hamás que permita la liberación de los cautivos en Gaza. Frente a la sede militar de Kirya, epicentro de las decisiones en época de guerra, los manifestantes se congregaron con pancartas y banderas de color amarillo, la tonalidad que desde el ataque de Hamás del 7 de octubre representa a los cautivos, 97 de ellos aún retenidos en el enclave palestino, al menos un tercio ya muertos.

Exministro Gantz culpa a Netanyahu de torpedear tregua y este le pide que "no interfiera"

Jerusalén (EFE).- El exministro israelí Benny Gantz, quien abandonó el Gobierno en junio por desavenencias sobre la guerra en Gaza, culpó este martes al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de haber "retrasado continuamente" un acuerdo para la liberación de rehenes. En un discurso televisado, en el que también participó el miembro de su partido Gadi Eisenkot, Gantz aseguró que Netanyahu no dice la verdad cuando promete que traerá a los rehenes con vida; de los que aún quedan 97 cautivos en la Franja, de los que al menos 33 se dan por muertos.

Conmoción y críticas en Ucrania tras muerte de 51 personas en un ataque ruso a Poltava

Kiev (EFE).- Un ataque ruso con dos misiles balísticos Iskander-M contra el Instituto Militar de Comunicaciones de la ciudad de Poltava, en Ucrania central, mató este martes al menos a 51 personas, provocando conmoción y acusaciones de negligencia a los mandos militares que habrían permitido una concentración de tal magnitud en un posible objetivo militar. Por el momento se han contabilizado, además, 271 heridos, según informó el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski en un mensaje publicado su canal de Telegram, aunque las labores de rescate todavía continúan.

Mueren 12 migrantes en un naufragio al tratar de cruzar el Canal de la Mancha

París (EFE).- Doce personas, entre ellas varios menores y una mujer embarazada, murieron este martes al naufragar la embarcación en la que trataban de cruzar de manera irregular el Canal de la Mancha desde Francia hacia el Reino Unido, anunciaron las autoridades francesas. "Fueron rescatadas 51 personas, dos de ellas muy graves", y también hay dos desaparecidos, informó el ministro del Interior en funciones, Gérald Darmanin, en unas declaraciones desde Boulogne sur Mer, el puerto más cercano al lugar del siniestro.

Una argelina da a luz en la ciudad española de Ceuta tras nadar 5 horas desde Marruecos

Ceuta (España) (EFE).- Una mujer argelina de 26 años dio a luz en el Hospital Universitario de la ciudad española de Ceuta después de haber entrado hace unos días en esta ciudad del norte de África, fronteriza con Marruecos, tras nadar durante cinco horas. Según informaron a EFE fuentes sanitarias y de los servicios sociales, la joven Fátima alcanzó hace unos días la costa ceutí después de lanzarse al agua desde una playa marroquí próxima, a pesar de estar embarazada de ocho meses.

El impacto de un asteroide desplazó la luna más grande del Sistema Solar

Redacción ciencia (EFE).- Hace unos 4.000 millones de años, un asteroide impactó contra la luna Ganímedes de Júpiter desplazando su eje, lo que confirma que el objeto era 20 veces mayor que el que acabó con la era de los dinosaurios en la Tierra, según el hallazgo recogido este martes en la revista Scientific Reports. Ganímedes es la luna más grande del Sistema Solar, mayor incluso que el planeta Mercurio, y posee océanos de agua líquida que hay bajo su superficie helada. EFE

