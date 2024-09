El Pentágono asegura que el buque MV Amjad sí fue atacado por los rebeldes hutíes yemeníes

Washington, 3 sep (EFECOM).- El Pentágono aseguró este martes que el petrolero 'MV Amjad' fue alcanzado por un ataque de los rebeldes hutíes yemeníes en el mar Rojo, pese a lo afirmado por la compañía nacional saudí de transporte marítimo Bahri.

"La información que tengo es factualmente correcta", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Pentágono, general de brigada, que remitió al Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por su siglas en inglés) para más detalles.

CENTCOM informó este lunes de que los hutíes dispararon misiles balísticos y drones contra dos buques cargados con millones de barriles de petróleo. Tanto el MV Blue Lagoon I, de bandera panameña y de propiedad y operaciones griegas, y el MV Amjad, de bandera, propiedad y operación saudíes, fueron alcanzados, según la misma fuente.

La empresa Bahri, no obstante, dijo este martes que su petrolero, el MV Amjad, no fue alcanzado: "No fue el objetivo ni sufrió daños. Está en pleno funcionamiento y continúa su viaje hacia su destino final previsto sin interrupción alguna", apuntó en un comunicado.

Desde mediados de noviembre de 2023, los hutíes han lanzado decenas de ataques contra navíos mercantes en el mar Rojo para ejercer presión económica contra Israel que sirva para frenar sus operaciones contra la Franja de Gaza, donde el grupo apoya al movimiento palestino Hamás.

Esto ha provocado que las principales navieras a nivel mundial se hayan visto obligadas a ajustar sus rutas para evitar transitar por esta vía, por donde opera casi el 15 % del comercio marítimo global, incluyendo el 8 % de cereales, el 12 % de petróleo y el 8 % del comercio mundial de gas natural licuado. EFECOM

