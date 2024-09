Martín de la Puente se mete en cuartos y Dani Caverzaschi cae eliminado en el tenis en silla de París

La jornada de tenis en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos dejó sensaciones agridulces para España ya que el vigués Martín de la Puente se metió con autoridad en los cuartos de final, mientras que el madrileño Daniel Caverzaschi se quedó fuera después de un partido duro y que se decidió por detalles. El jugador gallego, que parte como tercer cabeza de serie, rompió por fin su techo paralímpico individual y se coló entre los ocho mejores en sus terceros Juegos después de ganar con solvencia al neerlandés Maikel Scheffers, cabeza de serie número 15, por un doble 6-2 en poco más de una hora. De la Puente dominó cada una de las mangas gracias a roturas tempraneras que le permitieron jugar más cómodo y pasar por la vía rápida a la antesala de la lucha por las medallas donde tendrá como rival al francés Stephane Houdet, séptimo favorito. Sin embargo, la jornada no fue redonda y en el otro enfrentamiento del día en Roland Garros entre España y Países Bajos salió cruz, con derrota de Daniel Caverzaschi ante el neerlandés Tom Egberink, sexto favorito y que, como en Tokyo 2020, entonces en cuartos de final, se cruzó en su camino. Y lo hizo después de un encuentro duro de más de dos horas de duración y que decidió a favor del actual subcampeón paralímpico tras dos 'tie-breaks', el segundo después de que el español tuviese saque para adjudicarse el set y forzar el tercero y definitivo. El primero, sin embargo, fue al revés, con Egberink muy dominador y poniéndose 5-2 arriba, una ventaja que no aprovechó por la reacción del madrileño que consiguió igualar. Volvió a ceder su saque y replicó con 'break' para forzar una 'muerte súbita' que fue de su rival (7/4). En el segundo parcial, el que arrancó dominando fue Caverzaschi que no aprovechó su ventaja inicial, pero que tuvo saque con 5-4, una situación de la que tampoco sacó rédito para acabar cayendo en un largo 'tie-break' donde tuvo bolas de ser antes de ceder por 15/13.

