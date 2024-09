Greening Group avanza en la construcción del proyecto de autoconsumo para Grupo Bachoco en México

Greening Group, empresa global diversificada que se enfoca en la generación, construcción de proyectos y comercialización de energía renovable, avanza en la construcción e implementación de instalaciones de autoconsumo, que representan la primera etapa del acuerdo alcanzado con Grupo Bachoco, una empresa mexicana de la industria alimentaria, según ha informado la compañía en un comunicado este lunes. Este acuerdo implica la instalación 'in situ' de sistemas de generación de energía renovable en las instalaciones y centros de distribución del Grupo Bachoco. Greening Group continúa avanzando en este importante proyecto y ya se prepara para continuar con el resto de las localizaciones, que agregará una capacidad adicional de 26 megavatios mediante la instalación de aproximadamente 190 sistemas solares adicionales con las mismas características que los ya entregados. Esta etapa comenzó a mediados del pasado mes de agosto, ha informado la empresa, y las instalaciones se distribuyen en 19 estados de México y tendrán una capacidad estimada de generación de energía limpia de, aproximadamente, unos 77.000 megavatios por hora al año. Greening Group, a través de su filial mexicana Greening Concesiones México, firmó el mayor contrato de generación distribuida en ese país con un PPA asociado a 15 años que garantiza la venta de la energía producida por más de 200 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo on site (ubicadas en los tejados de los establecimientos y edificios de la empresa alimentaria) y que suman un total de 47 megavatios. "La alianza entre Greening y Grupo Bachoco no solo refuerza el liderazgo de ambas empresas en sus respectivos sectores, sino que también marca un paso importante hacia un futuro energético más sostenible", ha defendido la empresa energética. Además, también han destacado que la apuesta del Grupo Bachoco por este tipo de energía "fortalece la independencia energética de la empresa y contribuye a la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible en el país". Por su parte, el CEO de Greening Group, Ignacio Salcedo, ha destacado que con este proyecto la compañía avanza "firme" en el cumplimiento de su plan estratégico 2024-2026, que incluye la consolidación de su presencia en el mercado norteamericano, tanto en México, como en Estados Unidos, "países que a final de año aportarán ya el 80% de la facturación del grupo". La puesta en marcha de estas primeras instalaciones se ha convertido en una reducción significativa de CO2 a la atmósfera, equivalente a plantar más de 280 árboles mensuales, han defendido desde la compañía.

