El PP de Ávila califica de "inadmisible" la conducta del alcalde de Vita y anuncia que abandonará el Grupo Municipal

El Partido Popular de Ávila ha calificado de "inadmisible" la conducta del alcalde de la localidad abulense de Vita, Antonio Martín, por hacer apología de la pederastia y la violación, y ha anunciado que el mismo abandonará el Grupo Municipal en dicho municipio. A través de la red social en "X", el Partido Popular de Ávila ha salido al paso de la polémica suscitada con el referido munícipe, del que precisa que "no es afiliado del PP", y, amén de apuntar que el primer edil dejará de formar parte del Grupo Municipal de dicha formación, ha aprovechado para reiterar su compromiso con "toda actitud vejatoria contra las mujeres y menores". La polémica hace referencia a una canción de Martín, subido a un escenario, del siguiente tenor: "Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. Le subí la faldita y le bajé la bragita". A continuación, y tras repetir en reiteradas ocasiones ese estribillo, la letra continúa: "La eché el primer caliqueño. La eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche".

