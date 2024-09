La red social X deja de funcionar en Brasil tras el bloqueo del Tribunal Supremo

La red social X, antes conocida como Twitter, ha dejado de funcionar este sábado en Brasil después de que la Justicia brasileña decidiera la víspera bloquear la aplicación como represalia por no designar un representante legal en el país sudamericano, en una nueva escalada del pulso con el conglomerado empresarial de Elon Musk. No obstante, el alcance del apagón de la red social propiedad e Elon Musk aun no ha sido revelado ni por las autoridades del país ni por el magnate, que se ha limitado a disculparse con los usuarios de la plataforma por que "algo haya ido mal", ha informado la agencia Bloomberg. Las interrupciones comenzaron a darse en torno a la medianoche, cuando a medida que las operadoras de Internet brasileñas fueron bloqueando la señal de X, tal y como había ordenado la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), a fin de cumplir con el plazo de 24 horas fijado por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. De Moraes justificó su decisión alegando "el incumplimiento reiterado, consciente y voluntario de las órdenes judiciales y de las multas diarias impuestas" a la compañía, "además del intento de no someterse al sistema legal brasileño y al Poder Judicial, para establecer un ambiente de total impunidad y 'tierra sin ley' en las redes sociales brasileñas, incluso durante las elecciones municipales de 2024". En la misma línea, el juez decretó este viernes la imposición de multas diarias de hasta 50.000 reales (unos 8.000 euros) contra las personas o empresas que utilicen medidas alternativas para sortear la prohibición y acceder a X, según informó el portal de noticias G1. Por su parte, la empresa --a la que se le reclaman en Brasil multas por valor de cerca de 2,9 millones de euros por no eliminar contenido-- ya había dado por hecho que era cuestión de horas que el magistrado ordenase su cierre y, en un comunicado, avisó de que "no cumpliría (sus) órdenes ilegales para censurar a opositores políticos". Musk, que ha acusado al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser "el perrito faldero" del juez del Supremo, ha cargado contra el TS, alegando que "ha quebrantado la ley nacional" con su orden de bloqueo. "La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y un pseudojuez que no ha sido elegido en Brasil la está destruyendo con objetivos políticos", sentenciaba Musk este viernes, antes incluso de que su plataforma comenzara a fallar en el país. Cabe recordar que el empresario había anunciado hace casi dos semanas el cierre "inmediato" de la filial de X en Brasil con motivo de las "órdenes de censura" de De Moraes, a quien denominó "una desgracia para la Justicia" brasileña. El juez había ordenado bloquear ciertas cuentas de "milicias digitales" investigadas por difundir noticias falsas durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), pero estas órdenes no se cumplieron.

