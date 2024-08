'Equi' Fernández llega a Argentina para "disfrutar" con la Albiceleste

Buenos Aires, 31 ago (EFE).- El centrocampista Ezequiel 'Equi' Fernández llegó este sábado a Argentina para "aportar" todo lo que pueda y "disfrutar" de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 que la Albiceleste disputará contra Chile y Colombia.

"Me convocó (Lionel Scaloni), así que estoy muy contento por eso. Fue duro cuando me convocó y no pude estar por la lesión. Pero ahora que me toca, lo voy a disfrutar mucho", dijo Fernández al ser abordado por la prensa a su llegada al aeropuerto de Ezeiza, el principal de Argentina.

Fernández, de 22 años, ha sido uno de los primeros convocados por Scaloni en llegar a Argentina para la doble fecha de eliminatorias, que incluye un partido de local el próximo jueves contra Chile y, otro, como visitante, el día 10 contra Colombia.

"Voy a tratar de aportar lo mío y disfrutar al máximo", afirmó 'Equi', quien a inicios de este mes de agosto dejó el Boca Juniors, de Buenos Aires, tras ser transferido al club saudí Al Qadsiah.

El club saudí pagó los 20 millones de dólares que fijaba la cláusula de rescisión del contrato de Fernández con Boca, que finalizaba en 2028.

Fernández, quien participó en los Juegos Olímpicos París 2024 vistiendo la camiseta albiceleste, no quiso entrar en polémica al ser consultado este sábado por la prensa por el hecho de que el Boca Juniors no le dedicó ni siquiera un mensaje de despedida en sus redes sociales.

"No pasa nada. Yo siempre voy a estar agradecido con la gente", aseguró. EFE

