Crónica del FC Barcelona - Valladolid: 7-0

El FC Barcelona ha vencido este sábado por un comodísimo 7-0 al Real Valladolid en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, con tres goles del brasileño Raphinha, otro del polaco Robert Lewandowski, otro del francés Jules Koundé y otro de Dani Olmo, para un cómodo partido que ha dejado claro la enorme incidencia del mediapunta español para mejorar la cara del equipo blaugrana, líder del campeonato con pleno de triunfos. En el Estadi Olímpic Lluís Companys, la visita de los pucelanos se tornó rápidamente en un suplicio. A los cuatro minutos, Pedri González combinó con Olmo y abrió el balón hacia el lado derecho para que Lamine Yamal centrase a pie cambiado hacia el segundo palo; Lewandowski lo domó y disparó mal con la zurda, pero Olmo aprovechó su sitio para rematar. Aunque el derechazo del ex del RB Leipzig se estrelló en el poste, ya fue un gran aviso de peligro para Karl Hein. No en vano, en el minuto 10 fue Raphinha quien probó al guardameta estonio con un zurdazo raso desde la frontal del área; Hein lo repelió y Olmo marcó conla zurda, pero la jugada quedó invalidada por fuera de juego del dorsal '20' azulgrana. Pese a tanto percance, a Olmo no se le borrabal a sonrisa de la cara y eso presagiaba cosas buenas para el Barça. Dicho y hecho, en el 20' abrieron el marcador los locales gracias a un espléndido pase del central Pau Cubarsí desde su propio campo, para el desmarque de Raphinha mientras lo intentaba atrapar Luis Pérez a la carrera. El extremo culé controló con el pecho y, a ras de suelo, remató de primeras con la parte exterior de su pie izquierdo para cruzar el balón ante la salida de Hein. Solo cuatro minutos más tarde, el Barça fraguó el 2-0 en una acción similar, con Yamal enviando otro pase en largo desde la línea medular hacia el desmarque de Lewandowski en esprint. Esta vez el desajuste en el centro de la zaga del Valladolid lo había provocado Eray Cömert. Ante eso, el pase al ariete polaco era casi un caramelo; Lewandowski acarició el balón con la puntera de su pie derecho y ejecutó un disparo cruzado con la zurda, batiendo sin paliativos a Hein. Acto seguido, respondió el conjunto pucelano por obra de Kike Pérez tras recibir un pase preciso dentro del área, pero su tiro en el segundo palo y con la bota derecha salió desviado. Luego hubo unos miuntos de relativa tregua, si bien se animó el tramo final de la primera mitad con un remate de Raúl Moro que repelió a bocajarro Marc-André ter Stegen. Volvió entonces a escena Olmo, quien en el 41' se topó otra vez con el poste al efectuar un derechazo a un palmo del césped. Fue, eso sí, el preludio del 3-0 justo antes del descanso, merced a un córner sacado por Raphinha y donde la pelota hizo un fugaz 'sándwich' entre un zaguero del Valladolid y Koundé, quien cayéndose realizó un derechazo a la escuadra. A pesar de su amplia ventaja, el Barça no frenó en la reanudación. Lo intentó primero Yamal, que hizo un raudo disparó dentro del área hacia la esquina inferior izquierda, pero Hein desbarató la jugada. Algo más adelante, Lewandowski mandó al poste un derechazo a bocajarro, tras una asistencia de tacón de Yamal en el 57'. Con el objetivo de mitigar el ímpetu culé, el técnico del Valladolid hizo un par de sustituciones; pero el plan del uruguayo Paulo Pezzolano apenas surtió efecto, y además su homólogo Hansi Flick también introdujo piernas frescas en el campo. Al conjunto azulgrana le sentaron bien los hombres de refresco y para colmo logró el 4-0 por obra de Raphinha. En el minuto 64, Yamal filtró un pase a Lewandowski en el interior del área rival; aunque dos defensas del Valladolid entorpecieron al polaco, él mismo se levantó del suelo a la vez que 'picaba' la pelota para que Raphinha empujase a placer al fondo de la red. Además, el brasileño repitió con el sutil 5-0 en un contragolpe guiado por Yamal. El 6-0 lo consiguió Olmo, como premio a su insistencia, tras pisar área blanquivioleta, regatear a Cömert y perfilarse hasta tirar con la diestra desde el lado izquierdo del área, de forma cruzada y sin opción d que Hein lo desviase. En la vorágine de ataque culé, el 7-0 (85') fue de Ferran al remachar con el pie derecho un centro de Raphinha. De ahí al pitido final del árbitro, los pupilos de Flick manejaron el balón para que expirase el tiempo. Esta victoria significó la cuarta del Barça en otras tantas jornadas disputadas en Liga, con 12 puntos en su casillero para ocupar el liderato. Mientras, el Valladolid se quedó con cuatro puntos en la mitad de la tabla, pero mirando de reojo hacia abajo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: FC BARCELONA, 7 - VALLADOLID, 0 (3-0, al descanso). --ALINEACIONES. FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí (Sergi Dominguez, min.62), Iñigo Martínez, Balde; Casadó (Eric García, min.61), Pedri (Fermín, min.62), Olmo (Torre, min.84); Yamal, Raphinha y Lewandowski (Ferran, min.73). VALLADOLID: Hein; Luis Pérez, Cömert, Javi Sánchez, Rosa; Juric, Amallah (Chuki, min.56); Kike Pérez (Özkacar, min.88), Iván Sánchez (Mario Martín, min.62), Moro (Meseguer, min.88); y Marcos André (Latasa, min.56). --GOLES. 1-0, min.20: Raphinha. 2-0, min.24: Lewandowski. 3-0, min.45+2: Koundé. 4-0, min.64: Raphinha. 5-0, min.72: Raphinha. 6-0, min.83: Olmo. 7-0, min.85: Ferran. --ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego). Amonestó con tarjeta amarilla a Javi Sánchez (min.45), Kike Pérez (min.74) y Mario Martín (min.84) por parte del Valladolid. --ESTADIO: Olímpic Lluís Companys, 44.359 espectadores.

