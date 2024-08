Mouret explora las contradicciones del amor y la amistad en la comedia "Trois amies"

Venecia (Italia), 30 ago (EFE).- El director francés Emmanuel Mouret explora las contradicciones del amor y la amistad en una comedia 'woodyallenesca', 'Trois amies', que ha entrado este viernes en la competición por el León de Oro en Venecia.

Mouret entrelaza drama y comedia en un filme que ha definido como "ultranarrativo", porque contiene muchos relatos en uno y en el que la fantasía tiene una presencia fundamental.

"La intimidad está hecha de fantasías, alimenta nuestras ideas y sentimientos", dijo Mouret en rueda de prensa acompañado por sus actrices: Camille Cottin, Sara Forestier e India Hair.

Ellas son las tres amigas que andan a vueltas con sus relaciones de pareja. Una de ellas siente que ya no está enamorada pero no se atreve a decírselo a su marido; otra es infiel al suyo sin que eso le suponga ningún drama, pero no sabe que su marido también tiene una relación con la tercera de las amigas.

"La pareja es como una pequeña sociedad", señaló Mouret, "vivir en sociedad supone aceptar reglas y compromisos, pero al mismo tiempo tenemos deseos que nos empujan a salir de la norma, el cine sirve para abordar esas cuestiones".

Mouret (Marsella, 1977) ha explorado las pasiones amorosas y la incoherencia humana en otras películas como 'Crónica de un amor efímero' (2022) que presentó en Cannes o "Las cosas que decimos, las cosas que hacemos" (2020).

Entre sus referentes ha mencionado a Woody Allen pero también otros clásicos como Lubitsch, Billy Wilder, Eric Rohmer o Truffaut.