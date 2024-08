Lula no reconoce la victoria de Maduro y exige transparencia en la publicación de las actas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este viernes que no reconoce la victoria del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en las últimas elecciones presidenciales y ha vuelto a exigir transparencia en la publicación de las actas electorales. "No acepto ni su victoria ni la de la oposición", ha señalado el mandatario durante una entrevista con una emisora brasileña, instando al equipo del candidato presidencial opositor Edmundo González a "presentar pruebas", según ha recogido el diario 'O Globo'. Lula se ha mostrado crítico con el Gobierno de Nicolás Maduro por acudir directamente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, para validar su victoria en vez de "escuchar" primero al Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto se produce en una respuesta velada a Maduro, quien en la víspera exigió a países de todo el mundo que respeten "los asuntos internos de Venezuela" y aseguró que no hubo complicaciones en Brasil cuando el expresidente Jair Bolsonaro no reconoció los resultados de las elecciones de 2022. "Bolsonaro dijo que iba a haber un fraude y el Tribunal Supremo de Brasil decidió que el presidente Lula era el ganador de las elecciones y eso fue santa palabra. ¿Quién se metió con Brasil?", cuestionó, según recogió el diario 'El Nacional'. El TSJ confirmó la victoria del presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio pese a las dudas que ha suscitado en la comunidad internacional dicha cita por la falta de transparencia de las autoridades chavistas con respecto a las actas electorales.

