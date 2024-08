La Real Sociedad se enfrentará a Ajax y Lazio en la Liga Europa y el Athletic, a Roma y Fenerbahçe

La Real Sociedad se medirá con el Ajax de Ámsterdam y con la Lazio, entre otros, en la fase de liga de la Liga Europa, mientras que el Athletic Club se enfrentará al Slavia de Praga, a la AS Roma y al Fenerbahçe, según ha deparado el sorteo de la primera fase celebrado este viernes en el Foro Grimaldi de Mónaco. En un sorteo que contó con el exjugador del Athletic Club Aritz Aduriz como mano inocente, al celebrarse la final en San Mamés, los donostiarras, que estaban ubicados en el bombo 2, se enfrentarán al Ajax de Ámsterdam, al PAOK de Salónica, al Dinamo de Kiev y al Anderlecht en el Reale Arena, mientras que deberá viajar para medirse con la Lazio, el Maccabi de Tel Aviv, el Viktoria Plzen y el Niza. Mientras, el cuadro bilbaíno, finalista de la segunda competición continental en dos ocasiones -1976-77 y 2011-12-, tendrá como rivales en San Mamés a Slavia de Praga, AZ Alkmaar, Viktoria Plzen y Elfsborg, y fuera de casa se verá las caras con AS Roma, Fenerbahçe, Ludogorets y Besiktas. Esta primera fase, repartida en ocho jornadas, se desarrollará entre el 25-26 de septiembre y el 30 de enero de 2025. Ocho equipos pasarán directamente a octavos de final, mientras que los siguientes 16 tendrán que jugarse el pase en una ronda eliminatoria de 'Playoffs' que se jugarán el 13 y el 20 de febrero de 2025. Los octavos se desarrollarán el 6 y el 13 de marzo; los cuartos, el 10 y el 17 de abril; las semifinales, el 1 y el 8 de mayo; y la final, el 21 de mayo en Bilbao. Las fechas de los partidos y los horarios se anunciará este sábado para garantizar que no haya coincidencias de calendario con equipos de la Liga de Campeones y de la Conference League que jueguen en las mismas ciudades. --FASE DE LIGA DE LA LIGA EUROPA. REAL SOCIEDAD: Ajax, PAOK de Salónica, Dinamo de Kiev y Anderlecht (casa); Lazio, Maccabi de Tel Aviv, Viktoria Plzen y Niza (fuera). ATHLETIC CLUB: Slavia de Praga, AZ Alkmaar, Viktoria Plzen y Elfsborg (casa); AS Roma, Fenerbahçe, Ludogorets y Besiktas (fuera).

