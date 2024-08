Goldman eliminará cientos de puestos de trabajo en recorte anual

(Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc planea despedir a unos cientos de empleados en las próximas semanas como parte de la selección anual del personal de bajo rendimiento de la empresa, según personas familiarizadas con el asunto.

La nueva ronda de despidos llevaría los recortes totales en 2024 a alrededor del 3% al 4% de la plantilla del banco, con la mayoría de esas reducciones realizadas a principios de este año, dijo una de las personas, que pidió no ser nombrada por discutir movimientos internos.

Se trata de la estrategia habitual del banco, que busca contener costos y hacer sitio para incorporar nuevos talentos. El ejercicio anual se suspendió brevemente en medio de la pandemia de covid y el año pasado se situó cerca del extremo inferior de su rango típico del 1% al 5%.

Goldman empleaba a 44.300 personas a mediados de año. Un portavoz de la empresa dijo que la revisión anual de la plantilla del banco es normal y corriente y que la empresa prevé tener más empleados a finales de 2024 que un año antes.

Las acciones del banco alcanzaron un máximo histórico esta semana, con un alza de más del 32%, hasta superar los US$510 al cierre del viernes, lo que las convierte en las de mejor comportamiento entre los principales bancos estadounidenses. The Wall Street Journal informó a primera hora de que Goldman está llevando a cabo su selección anual.

Traducido por Paola Torre.

Nota Original: Goldman to Cut a Few Hundred Jobs in Coming Weeks in Annual Cull

