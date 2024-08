Machado reclama a España que "lidere" en la UE el proceso de reconocimiento a Edmundo González

La dirigente opositora de Venezuela María Corina Machado ha instado a la comunidad internacional a seguir aplicando "presión" sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y ha señalado que, una vez asumido que el "régimen" no publicará las actas de las elecciones del 28 de julio, los gobiernos deben reconocer al candidato Edmundo González como presidente electo, para lo cual ha reclamado que España "lidere" esta senda dentro de la UE. Machado se ha mostrado agradecida al Gobierno de Pedro Sánchez por su "inequívoco" posicionamiento en cuanto a no reconocer la victoria de Maduro y ha coincidido con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en que a estas alturas seguir esperando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique las actas oficiales es un "camino cerrado". Es momento de "avanzar", ha expuesto en una rueda de prensa telemática, y de poner "toda la presión" sobre Maduro para avanzar hacia el diálogo y lograr una "transición pacífica", pese a que el Gobierno no ha dado por ahora ninguna "señal" que invite al optimismo. Machado ha explicado que se darían "garantías a todas las partes", aunque no ha querido detallarlas --"todo dependerá del momento y los términos", ha alegado--. Ve "muy interesante" que la UE como bloque o algunos de sus Estados miembro puedan involucrarse en ese hipotético proceso de diálogo y ha pedido a aquellos gobiernos con capacidad de interlución con Maduro "se lo hagan entender", sin citar a ningún país en concreto. Sobre la mediación emprendida por los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, cree que es momento de "acelerar", ya que considera que demorar los avances implica "dar largas" a "una situación que es claramente de emergencia". Sí ha dejado claro, no obstante, que es "inadmisible" plantear siquiera una repetición electoral. "¿Como no le gustan las elecciones hay que repetirlas? ¿Entonces para qué hacemos elecciones?", ha preguntado Machado, defendiendo que la oposición ya fue a las urnas "con las reglas de la tiranía" y, por tanto, con "todo en contra". Da por hecho que los gobiernos extranjeros no van a "pasar la página" en esta ocasión en relación a la crisis política y social abierta en Venezuela, como tampoco la han pasado en el caso del conflicto abierto en Ucrania tras la invasión rusa. "Estamos convirtiendo por primera vez la causa por la libertad de Venezuela en una causa mundial", ha dicho, satisfecha por la amplia afluencia en marchas como la convocada el miércoles en Caracas, a la que asistió la propia Machado tras una etapa alejada de los actos públicos. Quiere llevar "la voz de los venezolanos" a "todas las instancias" y se ha mostrado dispuesta a comparecer ante órganos legislativos de otros países. "Ojalá pudiera yo hablar en el Parlamento español, en el Parlamento europeo", ha especulado al ser interrogada por esta posibilidad. También ha dicho que le "encantaría" hablar con el Rey Felipe VI, una "figura de enorme respeto" en toda Iberoamérica. Machado ha dado por hecho que la presencia del monarca español en la investidura del presidente dominicano "tuvo un efecto muy positivo" en el hecho de que más de una veintena de países suscribieran un comunicado conjunto sobre Venezuela, algo que ya le trasladaron ella y González Urrutia en una reciente carta dirigida a Zarzuela. TERCERA CITACIÓN La oposición ha divulgado sus propios documentos para tratar de acreditar que González obtuvo más del doble de los votos que Maduro el pasado 28 de julio. "Nadie se imaginaba que íbamos a poder demostrar la victoria", ha dicho Machado, agradecida por la colaboración de militares y de funcionarios del CNE para obtener unas estadísticas por las que el candidato está ahora en el punto de mira de la Fiscalía. González, "resguardado" y alejado de actos públicos, ha sido citado este viernes por tercera vez por el Ministerio Público, que ha amenazado expresamente con dictar una orden de arresto si no se presenta. Machado ha dado "por supuesto" que su aliado no acudirá porque Venezuela vive bajo un sistema "totalitario" y ha expresado su temor a que las fuerzas chavistas puedan registrar la vivienda del exdiplomático en las próximas horas. UNA REPRESIÓN "BRUTAL" Y "DESALMADA" Machado, que siente que su propia vida corre peligro y teme incluso un estallido de violencia a gran escala, ha lamentado que el "descalabro" chavista en las urnas supuso el inicio de "la represión más brutal y desalmada vista en los 25 años de chavismo", que acumula más de 2.500 detenidos. Durante este último mes, además, el Ejecutivo ha intentado "lavarse la cara" y dotarse de legitimidad, pero "ningún gobierno democrático" ha reconocido a Maduro como vencedor. "Maduro siente que a punta de represión nos va a callar y nos va a rendir, que detener a mil personas o asesinar a cien tiene cero coste y que puede seguir haciéndolo sin consecuencia alguna", pero "esto no va a pasar", ha advertido Machado. "Hoy todo el mundo sabe que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela", ha apostillado. La dirigente opositora ha asegurado que Maduro tiene "cero legitimidad" y ha cuestionado también el papel de otras instituciones controladas por el chavismo, entre ellas el Tribunal Supremo de la Justicia (TSJ). En este sentido, ha dicho que el Gobierno "busca desesperadamente alguna legitimidad" e intenta servirse de un "brazo represor" como el TSJ. El TSJ, además, "no tiene vela en este entierro". Machado ha apelado a la responsabilidad del CNE, asumiendo no obstante que no va a publicar ningún acta, ni siquiera falsificadas porque implicaría dejar "demasiadas huellas" por el camino y confirmarían el "fraude". Por otra parte, la dirigente opositora ha querido marcar distancias entre la situación actual y el reconocimiento internacional de enero de 2019 al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ya que se trata a su juicio de contextos "diametralmente opuestos". El reconocimiento a Guaidó derivó de un "vacío de poder" tras los cuestionados comicios presidenciales de 2018, ha explicado Machado, que cree que ahora no existe tal vacío porque González fue el claro vencedor de las elecciones y debe suceder a Maduro en el cargo en enero de 2025.

