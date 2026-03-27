Carlos Sainz: "Tenemos potencial para diseñar un coche mucho mejor que este"

Durante una conversación con la prensa, Carlos Sainz hizo referencia a la necesidad de reducir el peso del monoplaza como una de las principales prioridades del equipo Williams en este momento, al comentar en tono distendido una pregunta sobre un reciente cambio de look con la afirmación: “Honestamente, tenemos mucho peso que perder, creo que no es ningún secreto”. De acuerdo con lo publicado por el medio, Sainz remarcó que esta cuestión representa un desafío técnico clave para la evolución del coche y admitió que no prevé novedades significativas para el Gran Premio de Japón.

Según informó el medio, Sainz valoró el potencial de desarrollo de la escudería británica y declaró: “Tenemos potencial para diseñar un coche mucho mejor que este”. El piloto madrileño recalcó que las opciones de mejora técnica siguen abiertas para la temporada, especialmente tras los primeros compromisos del calendario. Frente a la consulta sobre el rendimiento actual del monoplaza, el propio Sainz evaluó que “aparte del peso, confío en que este equipo tiene el potencial de diseñar y producir un coche mucho mejor de lo que hemos hecho al inicio del año”.

El medio recogió también un caso anecdótico durante la rueda de prensa, cuando se le consultó al piloto español si su reciente corte de cabello obedecía a una solicitud del jefe de equipo, James Vowles, orientada a reducir el peso total del monoplaza. Sainz respondió en tono humorístico, vinculando la broma a la estrategia general del equipo de buscar formas de aligerar el coche, pero regresó de inmediato al análisis técnico sobre el exceso de peso detectado y las implicancias para la competitividad de Williams.

El reporte detalló que, de cara al Gran Premio de Japón en el Circuito Internacional de Suzuka, Sainz no espera avances notables respecto al comportamiento del monoplaza, puesto que las mejoras de fondo requieren más tiempo. El piloto reconoció así que el desarrollo del vehículo enfrenta limitaciones inmediatas, derivadas del exceso de peso y del punto de partida con el que la escudería inició la temporada.

En la valoración de Sainz, recogida por el medio, la situación actual no representa el techo del grupo de ingeniería de Williams: el piloto ve margen para avances más allá de las actualizaciones previstas a corto plazo. Sainz enfatizó su confianza en el grupo de trabajo, y remarcó que tanto en diseño como en producción existe capacidad para lograr un monoplaza mucho más competitivo que el presentado en las primeras carreras del año.

El análisis ofrecido por el medio muestra que el desafío del peso del monoplaza influye de manera decisiva en la estrategia técnica de Williams para lo que resta de la temporada. La escudería busca equilibrar el trabajo de reducción de peso con la expectativa de presentar paquetes de evolución más efectivos en próximas carreras. Mientras tanto, Sainz y el equipo concentran esfuerzos en el desarrollo a medio plazo, con el objetivo de acercarse a los equipos punteros de la parrilla de Fórmula 1.