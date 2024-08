Gigi Hadid se une a Rabanne como rostro icónico de Million Gold For Her

Rabanne siempre se ha salido de la norma y lo vuelve a hacer para crear una nueva y desafiante visión de futuro. Y tras 58 años de historia de la Maison, en el 2024 este legado continúa como nunca antes con un momento crucial en el que la firma libera el espíritu rebelde de su legado con un nuevo universo visionario diseñado para despertar una feminidad todopoderosa definida por el éxito del reluciente oro. Y lo hace con una fragancia femenina creada para galvanizar a la próxima generación, que huye de las normas establecidas y presenta una nueva frontera olfativa: Million Gold For Her, la fragancia femenina más estimulante, embriagadora y sensual de Rabanne. Y representando a la perfección el espíritu de la marca, Gigi Hadid se convierte en la nueva embajadora mundial de Rabanne y en la protagonista de su campaña más impactante. Comienza la música, se encienden las luces, y la top model nos deja sin respiración con un espectacular vestido de oro cristalizado y chasqueando los dedos. La encarnación perfecta de este universo nuevo y empoderado, donde reina el poder femenino y la mujer se embriaga de oro como símbolo de su propio éxito. ¡Es hora de extasiarse con el oro de Million Gold For Her! Una fragancia representada en un frasco elegante y sofisticado, con un diseño polifacético adornado por el icónico XL Link como protagonista, un detalle que marca la diferencia y forma parte de la historia de Rabanne. Inspirado en las cadenas de barcos de Bretaña -un lugar que ha sido fuente de inspiración tanto para Monsieur Rabanne como para Julien Dossena- el XL Link presenta una serie de grandes y pequeños eslabones entrelazados dentro de las piezas de joyería más emblemáticas de La Maison. Desde su aparición en 2019, el XL Link ha evolucionado, se ha reinventado una y otra vez con nuevos colores, formas y materiales que capturan la esencia de cada temporada y ofrecen una pieza singular para cada estilo y actitud. Sin duda, una poderosa insignia que resiste el paso del tiempo y renace este año para Million Gold For Her, cobrando una nueva vida como símbolo de confianza y éxito para una generación de mujeres empoderadas y poderosas. Y si el frasco de cristal -por cierto, recargable en 50 ml y 90 ml para tenerlo como un tesoro y reutilizarlo una y otra vez- de EAU DE PARFUM MILLION GOLD FOR HER es un sueño, su fragancia no lo es menos: Una mezcla de rosa chispeante y flores blancas femeninas contrastadas por un acorde de almizcle mineral salado, elaborada por los perfumistas de fama mundial Aliénor Massenet, Suzy Le Helley, Nathalie Benareau y Loc Dong, que han dado vida al primer Grand Floral de Rabanne. Como primera sensación olfativa, un exclusivo codestilado de Aceite de Lavanda x Tonkalactone -creado a medida, adictivo y cremoso- se une al Aceite de Mandarina de Madagascar prensado a mano y a la molécula biotecnológica, Pearadise. En el corazón de la fragancia, los perfumistas mezclaron Óxido L de Rosa renovable, Aceite completo de Ylang-Ylang de Madagascar y Jazmín "Coeur de Saison". El toque final lo pone el acorde de Musgo Mineral con Ecomusk R y Vainilla Bourbon Absolute de Madagascar: una vainilla cultivada de forma sostenible procedente de organizaciones de pequeños agricultores con certificación Fairtrade que respetan la biodiversidad y ayudan a mejorar la vida de las mujeres locales. ¡Un aluvión de olores que dejan una fragancia única e irressistible que deja una estela femenina inimitable! "Esta excelente fragancia se distingue por sus ingredientes muy masculinos y femeninos a la vez que hemos conseguido combinar en una única y preciosa creación. Por ejemplo, la lavanda con el lado cremoso del Tonkalactone*; la rosa con su lado metálico; el musgo por su aspecto masculino; y la vainilla con su lado almizclado. Ya encontramos este paralelismo femenino-masculino en los vestidos de Rabanne" destaca Aliénor Massenet. ¿Y quién mejor que Gigi Hadid para abanderar una nueva frontera perfumística caracterizada por una feminidad icónica? La supermodelo más influyente de su generación también es presentadora de televisión y empresaria, una mega estrella mundial incomparable -con más de 78 millones de seguidores en Instagram- y un icono al que aspiran muchas mujeres de todo el mundo. Y hoy hace historia en Rabanne, uniéndose a la Maison como nueva embajadora para liderar la próxima generación de mujeres intrépidas y poderosas que rechazan las convenciones y abrazan su propia individualidad, en una nueva y extraordinaria fragancia iluminada por el oro. En todo lo que es y en todo lo que representa, Gigi coincide con el espíritu galvanizador que reside en el corazón de Rabanne, abriendo camino a una nueva era de irresistible sensualidad dorada: "Million Gold For Her huele exactamente a lo que Rabanne trasmite como marca. Yo lo defino como un olor potente y hermoso. Tiene rosa, lavanda y otras flores y un fondo de almizcle mineral salado. Me encanta este equilibrio. Creo que gran parte de mi personalidad tiene tintes masculinos, así que me gusta y me identifico con esa mezcla de femenino y masculino que se encuentra en esta fragancia" confiesa la súper estrella mundial que inspira a una nueva generación de mujeres fuertes, seguras de sí mismas y conscientes de su poder. PREPÁRATE PARA LA CAMPAÑA MÁS ELECTRIZANTE DE RABANNE. GIGI HADID DEBUTA CON EL ÉXITO DE BEYONCÉ QUE BATE RÉCORDS, PURE/HONEY Rechazando las tendencias para seguir su propio camino, Rabanne tiene una larga historia de creación de campañas inolvidables que reflejan el espíritu de cada tiempo. Con Million Gold For Her, la Maison lleva el contenido viral a otro nivel, ya que su declaración de campaña más audaz se combina con su banda sonora más icónica hasta la fecha. Creada por el visionario director Manu Cossu y el fotógrafo de moda Mert Alas, la explosiva campaña impresa y televisiva prepara el escenario para que Gigi acapare el protagonismo y abra el camino a un nuevo mundo de euforia y excesos dorados. Su energía aumenta, su confianza brilla en una pasarela dorada bajo sus pies. Y la top model aparece con un vestido dorado cristalizado. Confeccionado durante cuatro días con miles de relucientes cristales de Swarovski, el vestido irradia luz mientras Gigi se adueña del escenario y se emociona al ritmo de la pegadiza banda sonora: Pure/ Honey de Beyoncé, una de las canciones más célebres de una de las cantantes femeninas más empoderadas del mundo que se ha convertido en un himno generacional desde su lanzamiento como parte del álbum "2022 Renaissance" de la diva del pop. Desde su origen, Rabanne ha forjado un futuro más inclusivo, celebrando la música, la cultura y la danza como una audaz canción de empoderamiento femenino, Pure/Honey encarna a la perfección el poderoso legado de la Maison de galvanizar a mujeres audaces desde 1966. Hoy ese legado continúa. Tras el vestido de malla personalizado de Rabanne que Beyoncé lució en la inauguración de su gira 'Renaissance World Tour', la campaña Million Gold For Her se inspira en la cultura de los bailes de salón, el voguing y la celebración de las subculturas negra y queer por las que se ha dado a conocer su canción. Como un llamamiento a la tribu de Rabanne de personas seguras de sí mismas que apuestan por el cambio, la letra de la canción, "Debería costar un billón verse así de bien", cobra vida a través de Gigi, que deslumbra a su público y se extasía con el oro.

