Borrell espera que Irán no llegue a atacar Israel tras asesinato del líder de Hamás

Bruselas, 29 ago (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, confió este jueves en que Irán no llegue a responder al asesinato el 31 de julio del líder político del grupo islamista Hamás, Ismail Haniyeh, en un ataque contra su alojamiento en Teherán, que las autoridades iraníes atribuyen a Israel.

“La buena noticia es que hasta ahora no ha ocurrido. El tiempo avanza y, por lo tanto, la esperanza de que no ocurra aumenta. Esperemos que no haya una escalada”, afirmó Borrell en una rueda de prensa al término de una reunión informal de ministros de Exteriores de la UE.

El jefe de la diplomacia comunitaria esperó que “no ocurra como este domingo”, cuando Israel lanzó un ataque preventivo contra la milicia chií libanesa Hizbulá.

“Este frente está calmado, más vale no agitarlo”, apuntó.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, amenazó a primeros de agosto con un ataque en represalia por el asesinato de Haniyeh y, a continuación, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que Israel "está cavando su tumba".

Entonces, Borrell alertó de que el incremento de la tensión dejaba a Oriente Medio al borde de una “guerra de proporciones desconocidas” y pidió evitarlo a través de un alto el fuego inmediato en Gaza.

“Hemos hecho todo lo posible para evitar la escalada y hemos insistido a Irán en que no responda de manera que entremos en una espiral de ataques mutuos. Hasta ahora, tal cosa no ha ocurrido”, apuntó hoy.

“¿Es porque ha habido un cambio en la presidencia de Irán? ¿Es porque hay un nuevo liderazgo político en Irán? No lo sé, pero hay un nuevo liderazgo político en Irán. ¿Es porque están buscando la ocasión? No lo sé”, agregó en su rueda de prensa de este jueves.

Por otra parte, el alto representante dijo que, antes de la reunión del consejo de hoy, envió un mensaje al nuevo ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, expresando su preocupación sobre la posibilidad de que Teherán proporcione misiles balísticos a Rusia para su guerra en Ucrania.

“Recibí una respuesta inmediata diciendo que era información falsa y pidiendo una reunión en Nueva York a fin de mes”, dijo.

Borrell habló el pasado día 22 con Araqchi sobre "la necesidad de desescalar y moderación" para desactivar las tensiones regionales.

El Parlamento iraní dio la semana pasada su voto de confianza a todos los ministros propuestos por el presidente de Irán, el reformista Masud Pezeshkian, para formar lo que ha denominado un Gobierno de unidad con figuras conservadoras y moderadas, entre las que destaca Araqchi al frente de Exteriores.