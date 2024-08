Sara Carbonero guarda silencio ante las cámaras tras desmentir su ruptura con Nacho Taboada

Cansada de los rumores de crisis que han sobrevolado su relación con Nacho Taboada en los últimos tiempos, y después de que numerosos medios de comunicación publicasen la noticia de su ruptura, Sara Carbonero rompía su silencio hace unos días para aclarar en qué punto se encuentra la historia de amor que mantiene con el cantante desde hace dos años. Y reconociendo que han tenido "altibajos" por el delicado momento personal al que se enfrenta por los problemas de salud que padece su madre, Goyi Arévalo, la periodista ha dejado claro que Nacho y ella siguen juntos: "Hemos logrado reconducir y ajustar. Nos queremos y queremos seguir juntos, y los planes que teníamos de futuro, aunque lo hayamos apartado durante un tiempo, queremos seguir llevándolos a cabo" ha confesado a la periodista Gema López. Con su vida amorosa en el ojo del huracán mediático, Sara ponía tierra de por medio y se iba a Cádiz con sus hijos Martín y Lucas para disfrutar de unos días en la playa antes de poner fin a sus vacaciones y retomar sus compromisos en la capital. Una escapada en la que se ha visto a la ex de Iker Casillas tranquila pero seria y, en cierto modo, preocupada, puesto que los últimos meses no han sido sencillos a nivel familiar y en estos momentos su máxima prioridad es su madre. Por eso, tiene claro que no va a volver a hablar sobre su relación con Nacho Taboada, como ha demostrado cuando Europa Press le ha preguntado por los rumores de ruptura. Cabizbaja y muy seria, Sara ha arrancado su coche abandonando el lugar sin confirmar cuándo podremos verles juntos de nuevo.

