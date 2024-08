Real Madrid, Barcelona, Atlético y Girona buscan rivales en la 'nueva Champions'

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Girona conocerán este jueves sus rivales de la primera fase de la 'nueva' Liga de Campeones, que por primera vez en los últimos 20 años cambia su formato dejando atrás la fase de grupos para dar paso a una liga general en la que cada equipo disputará ocho partidos ante rivales diferentes, cuatro de ellos en casa y otros cuatro a domicilio. La 'nueva' Liga de Campeones echa a rodar en el foro Grimaldi de Mónaco con el sorteo de la novedosa primera fase de la competición. En esta ocasión se dejarán atrás los grupos conformados por cuatro equipos para dar paso a una liga general en la que todos los equipos competirán contra todos, aunque no se enfrentarán nada más que a ocho de los 36 equipos que configuran la competición. La gran novedad de este formato es que, a diferencia de las últimas tres décadas, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Girona no estarán encuadrados con otros tres equipos en la primera fase. En esta ocasión cada uno de ellos tendrá ocho rivales a los que se enfrentará para lograr el mayor número de puntos posibles y acabar así entre los ocho primeros clasificados, accediendo directamente a los octavos de final, o evitar estar entre los doce peores equipos y así disputar un novedoso 'play-off' que les clasifique para la ronda de octavos. En cuanto a los rivales, el nuevo formato hace que los bombos pierdan importancia, ya que cada equipo se enfrentará a dos equipos de cada bombo. Así, Real Madrid y Barcelona --que se encuentran en el bombo 1-- se medirán a dos equipos cabezas de serie, entre los que se encuentran Manchester City, Bayern, París Saint-Germain, Liverpool, Inter, Dortmund y Leipzig. De esos dos partidos, en uno ejercerán como locales y en otro como visitantes, e igualmente ocurrirá con los rivales del resto de bombos, jugando siempre en casa con uno de ellos y fuera con el otro. Así, el Real Madrid, actual campeón, el Barça, el Atlético --bombo 2-- y el Girona --bombo 4-- tendrán dos rivales del bombo uno, dos del bombo do, dos del bombo tres y dos del bombo cuatro. Todo ello en un sorteo en el que no se podrán enfrentar equipos del mismo país, y en el que el máximo número de rivales de una misma liga será de dos. Además, un software será el encargado de repartir suerte y generar los emparejamientos, sustituyendo a las habituales 'bolas'. Un nuevo formato de la competición que hace que el sorteo pueda tener más trascendencia que en ediciones anteriores, ya que dentro de cada bombo, como cada año, hay equipos más peligrosos que otros. El principal objetivo de los cuatro equipos españoles será evitar en el bombo uno a rivales como Manchester City, Bayern o Inter, siendo el Leipzig y el Dortmund los más asequibles, con Liverpool y PSG en un escalón intermedio. Estas primeras combinaciones de partidos con los equipos de mayor coeficiente UEFA podría dar lugar a encuentros con picante como el regreso de Mbappé al Parque de los Príncipes con el Real Madrid, el duelo entre equipos que comparten propiedad como Girona y Manchester City, el enésimo enfrentamiento del FC Barcelona ante su bestia negra, el Bayern, o la posible revancha del Atlético de Madrid ante el Dortmund, verdugo colchonero en la última Champions. El nivel de dureza del sorteo para los equipos estará marcado por sus rivales del segundo bombo. Ahí se encuentra el Atlético de Madrid, junto a 'cocos' como Arsenal --subcampeón de la Premier--, Leverkusen --campeón de Bundesliga--, y los italianos Juventus, Atalanta y Milan. De menos categoría son los otros tres compañeros de bombo, Benfica, Brujas y Shakhtar. Por su parte, la categoría de los equipos del tercer bombo es bastante más similar entre ellos, siendo el campeón portugués, el Sporting de Portugal, y el neerlandés, el Feyenoord, los dos rivales, a priori, más duros. Más historia tendrán los rivales del cuarto bombo a los que tengan que medirse. Ahí, el Girona convive con 'cenicientas' como el Sturm Graz austriaco o el Sparta de Praga checo, y huesos duros como Aston Villa, Mónaco, Stuttgart o Bolonia.

