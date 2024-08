Más de cinco meses es el tiempo medio que tarda un paciente en ser diagnosticado de Covid-19 persistente en España

Un paciente tarda una media de cinco meses en poder ser diagnosticado de Covid-19 persistente por el Sistema Nacional de Salud (SNS), según ha concluido la consultora europea Cegedim Health Data España, tras analizar los datos disponibles que ofrece The Health Improvement Network ('THIN') España, una base de datos de registros médicos anonimizados. Los síntomas de Covid persistente pueden ser tan variados e inespecíficos que es probable que ello sea una de las causas del retraso en el diagnóstico. No obstante, los más frecuentes son fatiga, dolores corporales, dificultades para respirar, tos persistente y disfunciones cognitivas como confusión, pérdida de memoria o falta de concentración. Además, para ser considerada la condición post-covid en un paciente, se tienen que producir dichos síntomas de cuatro a 12 semanas después de haber sufrido el virus, de forma constante o intermitentemente. Este análisis también constata que la condición post-covid se presenta generalmente el doble de veces en mujeres que en hombres. Asimismo, la franja de edad afectada ha ido aumentando, si en 2022 estaba más presente en personas entre los 40 y 44 años, ahora lo está en pacientes de 60 a 64 años de edad. "Aunque es cierto que las nuevas variantes como la FLiRT, predominante este verano en España y casi toda Europa, está provocando menos casos de Covid-19 persistente, esta disminución no reduce la importancia clínica que requiere este síndrome, al que se le deberá dar el seguimiento adecuado para poder atender de la mejor manera a los pacientes con esta afección", ha comentado el director médico de Cegedim Health Data España, Carlos Iglesias. La otra observación que se extrae del análisis de los datos de 2022 a mayo de 2024 es que la toma de ansiolíticos antes de contraer el SARS-CoV-2 quizás podría estar relacionada con una mayor predisposición a padecer Covid-19 persistente. Concretamente, según datos de 'THIN' España, la cronificación del Covid-19 se presenta un 20 por ciento más en aquellos pacientes que estuvieran medicándose con ese tipo de fármacos antes de la infección, que en los que no lo estaban. "Aunque esta asociación puede ser indirecta y que la toma de ansiolíticos esté asociada a un determinado perfil de paciente que sea el que se vincula con ese mayor riesgo de sufrir la condición post-covid, sí que podría ser interesante hacer estudios más completos, que puedan analizar la existencia real de esta asociación observada", ha resaltado Iglesias. A su vez, las alteraciones psicológicas como ansiedad o depresión suelen estar también presentes, por lo que alrededor del siete por ciento inicia tratamiento con ansiolíticos después de la infección y tras el inicio de los síntomas de su cronificación, probablemente por los síntomas físicos en sí y por el periodo en que esta afección tardó en reconocerse.

