Cinco alimentos para que la hinchazón menstrual no te condicione este verano

Contando los días para el final de las vacaciones, a muchas nos toca lidiar con la menstruación en nuestros planes al aire libre -bien sea en la playa o en la piscina- antes de volver al trabajo y retomar la rutina. Y, aunque a algunas mujeres no les afecta ni les condiciona en absoluto, para otras es inevitable que sentirse hinchada por la regla sea algo habitual y especialmente molesto e incómodo en verano. Según datos recogidos en el II Estudio sobre Menstruación y Entorno Laboral elaborado por Intimina, durante la menstruación las mujeres pueden padecer migrañas (48%), dolor articular o muscular, debilidad y fatiga (58%), entre otras molestias. Ciertos síntomas que pueden intensificarse con las altas temperaturas propias del mes de agosto. Otra de las molestias que más nos afecta en esta época es la hinchazón. Y aunque es totalmente normal, llega a conseguir que prescindamos del bikini o de lucir ciertas prendas porque no nos sentimos cómodas. Y para ello existen algunos hábitos que pueden ayudarnos a reducirlas. Una de las opciones más fáciles es hacer pequeñas variaciones en la dieta. Y es que 8 de cada 10 mujeres (85%) afirman que harían cambios en su alimentación para mejorar su salud menstrual. Sin embargo, solo el 45% afirma haber modificado su dieta para conseguir una mejora en el ciclo. Te descubrimos los alimentos más efectivos que no solo ayudan a reducir la inflamación propia de la regla, sino que también pueden contribuir a aminorar los dolores menstruales: - Jengibre: sus propiedades antiinflamatorias combaten el dolor y la inflamación del cuerpo. - Chocolate negro: contiene flavonoides, además de sus efectos antiinflamatorios, puede mejorar el estado de ánimo. - Plátanos: ricos en potasio, que puede ayudar a reducir la retención de líquidos y la hinchazón durante la menstruación. El potasio también favorece la regulación de las contracciones musculares, reduciendo los calambres y el dolor. - Frutos secos y semillas: repletos de magnesio, que te dan fuerzas para combatir los calambres y los cambios de humor. 3 de cada 10 mujeres ya incluyen este tipo de alimentos en su dieta. - Pescado rico en ácidos grasos: la caballa, el salmón y las sardinas tienen efectos antiinflamatorios que reducen la hinchazón, además de contribuir a rebajar el dolor menstrual. Además del habitual aumento del consumo de agua (hasta un 63% de las mujeres toma más agua durante el periodo) existen otras pautas que puedes seguir para decir adiós a la hinchazón y molestias durante la menstruación antes de que se acabe el verano, como dejar la sal, aumentar el consumo de frutas y verduras y limitar el consumo de alcohol, que agravará tus calambres y los cambios de humor.

Compartir nota: Guardar Nuevo