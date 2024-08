Evalúan el uso de la PCR cuantitativa múltiple en neumonía para reducir el uso de antibióticos

Personal investigador del Hospital Universitario de Bellvitge, el IDIBELL y las áreas de Enfermedades respiratorias (CIBERES) y Enfermedades Infecciosas del CIBER (CIBERINFEC) han estudiado la utilización de la PCR cuantitativa múltiple en neumonía, que aumenta los diagnósticos etiológicos y reduce el tiempo necesario para conseguirlos y así se puede reducir el uso de antibióticos, según señala el estudio publicado en 'Nature Communications'. La neumonía es una enfermedad provocada por la infección de ciertas bacterias o virus respiratorios, principalmente el neumococo y el virus de la gripe. La inflamación y la aparición de pus y líquido en los alvéolos pulmonares dificultan la respiración y, si no se trata correctamente, puede llegar a ser mortal. En el caso de la neumonía de origen comunitario -la que se contrae fuera del hospital-, la incidencia es muy alta, con 2 a 10 casos por cada 1.000 habitantes al año en Europa. Casi la mitad de los pacientes necesitarán ser ingresados en el hospital y un cinco por ciento en la UCI, lo que convierte a esta infección en uno de los principales motivos de uso de antibióticos en entornos hospitalarios y, como consecuencia, potencia significativamente la resistencia a los antibióticos. Las infecciones por bacterias resistentes y la mortalidad asociada aumentan año tras año, situando la resistencia a los antibióticos como uno de los principales retos sanitarios actuales. Por ello, es fundamental utilizar estos fármacos solo en caso de infección bacteriana y elegir el más adecuado tras identificar correctamente el patógeno causante. Actualmente, para identificar el agente etiológico de la neumonía se utilizan pruebas microbiológicas como la tinción de Gram, el cultivo de esputo, los hemocultivos o la detección de antígenos en orina, pero en más de la mitad de los casos los resultados son negativos. Con el desarrollo de las PCR múltiples en plataformas automáticas, es interesante evaluar si su implementación en la práctica clínica puede ser útil para racionalizar el uso de antibióticos en la neumonía y mejorar la evolución de los pacientes. Ahora, un equipo del Hospital Universitario de Bellvitge, el IDIBELL y el CIBERINFEC, liderado por Jordi Carratalà, ha realizado un ensayo aleatorizado para evaluar si esta herramienta diagnóstica puede reducir los días de tratamiento antibiótico. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a realizarse una PCR múltiple en muestras respiratorias no invasivas, además de las pruebas microbiológicas rutinarias, o solo las pruebas rutinarias. El uso de la PCR no condujo a una disminución significativa de los días de tratamiento, aunque sí aumentó los diagnósticos etiológicos y redujo el tiempo necesario para conseguirlos. Además, disminuyó el tiempo hasta la conversión del tratamiento intravenoso a oral. No se observaron diferencias en los efectos adversos ni en la mortalidad a los 30 días. Según Carratalà, coordinador del estudio, "los hallazgos no respaldan la implementación rutinaria del uso de la PCR múltiple en el manejo de todos los pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad", y concluye que "son necesarios nuevos estudios aleatorizados que incorporen estrategias educativas sobre la interpretación de los resultados de la PCR y su utilización para racionalizar el uso de antibióticos".

