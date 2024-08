Zelenski celebra la incursión en Kursk durante su conmemoración del Día de la Independencia de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha conmemorado este sábado el 33º aniversario de la independencia de Ucrania tras la disolución de la Unión Soviética en 1991 con un discurso en el que ha caracterizado la incursión de sus fuerzas en la región rusa de Kursk como la máxima expresión del deseo de autonomía de su país. "Los ucranianos siempre pagan sus deudas. Quien haya deseado la miseria en nuestra tierra, la encontrará en su propia casa. Quien quiera sembrar el mal en nuestra tierra, cosechará sus frutos en la suya. Todo lo que el enemigo ha llevado a nuestra tierra, ahora ha regresado a su hogar", ha declarado el mandatario. El presidente ucraniano ha enmarcado la incursión del 6 de agosto en Kursk como el ejemplo de una respuesta "digna, simétrica y de largo alcance" a la invasión rusa de su país en febrero de 2022, y un ejemplo de que la reacción ucraniana "llegará a cualquier punto de la Federación Rusa que sea una fuente de peligro para la vida de nuestro estado y nuestro pueblo". La respuesta de Rusia a la conmemoración ha venido de la mano de su representación en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que ha caracterizado como "deplorable" la realidad de la Ucrania independiente. "Lo que vemos hoy en la realidad de la Ucrania moderna no se corresponde en modo alguno con la idea de soberanía, independencia, Estado de derecho y respeto de los Derechos Humanos", ha hecho saber la misión en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X. La representación rusa describe a Ucrania como un "estado autoritario hostil a Rusia, que eleva principios misántropos al rango de ideología oficial". Moscú también acusa a Kiev de emplear todo tipo de represión posible, comenzando por "el exterminio físico" contra la población prorrusa de regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, "contra las que Kiev lanzó una operación militar punitiva". Asimismo, la misión de la OSCE defiende la anexión de Crimea y su posterior incorporación a Rusia a través de un referéndum que no reconocen los aliados de Ucrania. "No es de extrañar que los habitantes de Crimea optaran por la reunificación con Rusia", manifiesta la misión. "Los actuales métodos terroristas del régimen de Kiev, incluido el ataque a la región de Kursk de la Federación Rusa, ponen de relieve una vez más la falta de alternativas para lograr todos los objetivos" que Rusia se marcó con su invasión de Ucrania, que la representación rusa describe una vez más como una "operación militar especial de desnazificación, desmilitarización de Ucrania y la eliminación de todas las amenazas a la seguridad que emanan de ella".

