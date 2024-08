O'Connor:"No ha sido mi mejor día, pero sigo de líder"

Cazorla (Jaén), 24 ago (EFE).- El australiano Ben O'Connor (Decathlon Ag2r), líder de la Vuelta, aseguró, tras haber perdido 55 segundos sobre el esloveno Primoz Roglic, que no había tenido "el mejor día", pero se mostró contento por haber mantenido aún con holgura el maillot rojo.

"No he tenido mi mejor día, no sé qué ha pasado paso, son cosas que suceden en una gran Vuelta. Lo importante es que sigo de líder, aunque no quería perder tiempo", señaló en meta el ciclista "aussie".

Este domingo llegará una de las etapas más esperadas de la Vuelta 2024, con tres puertos encadenados de primera que volverá a poner a prueba a los hombres de la general. O'Connor espera ofrecer una versiòn más sólida.

"La etapa del domingo es muy dura, quizás la más importante de la Vuelta. No será un final en alto, pero los puertos son muy duros, habrá que ser agresivo. Me quiero recuperar del tiempo perdido. Roglic ha sido mejor en esta etapa, veremos el domingo", explicó.

O'Coonor, quien pasará a vestir el maillot del Jayco Alula la próxima temporada, se mostró "orgulloso" de su actual equipo y espera rematar la temporada con un gran éxito de despedida.

"Estoy orgulloso del equipo, todos los compañeros han trabajado muy bien y espero que esta temporada termine con éxito, ya que la Vuelta es una de mis ultimas competiciones con el Decathlon", concluyó. EFE

