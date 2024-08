Delapierre (Orient Express): "Nos falta experiencia, pero estamos aprendiendo mucho"

Barcelona, 23 ago (EFE).- El francés Quentin Delapierre, timonel del Orient Express Racing, que compite en la Copa del América de Barcelona, reconoció este viernes, tras sumar su tercera derrota en la Regata Preliminar, que al equipo galo "le falta experiencia", pero que está aprendiendo "mucho".

El Orient Express no pudo participar este viernes en su carrera contra el Emirates Team New Zealand, defensor del título, por un problema en el control de vuelo: "No puedo contar exactamente lo que ocurre, pero hoy no pudimos levantar el vuelo", explicó el regatista de 31 años.

Sin embargo, aseguró que "no habrá problema mañana" y que su equipo reparará el barco "esta noche" para poder competir con normalidad el sábado, penúltimo día de la Regata Preliminar.

"Mis sensaciones son muy simples: sé que el equipo es súper fuerte y que el barco es muy rápido. Estoy muy feliz con la línea de aprendizaje que estamos siguiendo", destacó Delapierre.

Su confianza es tal, que considera que el día 29, coincidiendo con el inicio de la Ronda Robin, el Orient Express "estará listo para competir y ganar las salidas".

"Tan pronto como seamos capaces de empezar en cabeza, seremos buenos competidores pese a no estar entre los favoritos", concluyó Delapierre. EFE

