Última hora del caso Daniel Sancho a una semana de la sentencia

Una semana exactamente; eso es el tiempo que queda para conocer la sentencia de Daniel Sancho. Será el próximo 29 de agosto cuando la Corte Provincial de Koh Samui emita su veredicto cuatro meses después del final del juicio del hijo de Rodolfo Sancho por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Cualquier cosa puede pasar, y en el aire está si el juez considerará que fue un asesinato premeditado y lo condena a cadena perpetua -o incluso a pena de muerte, legal en Tailandia-, o si por el contrario cree en la versión del cocinero y le impone una pena por homicidio involuntario, como sostiene la defensa del español. En plena cuenta atrás para saber la sentencia -de la que no se ha filtrado nada a la prensa- hemos conocido tres importantes detalles relacionados con el caso en las últimas horas. Por un lado, quiénes estarán al lado de Daniel cuando regrese a la Corte tailandesa para conocer la pena a la que es condenado. Un momento que marcará un antes y un después en la vida del chef y en el que tan solo se permitirá la presencia de dos personas de su entorno, que serán como no podía ser de otra manera sus padres, Rodolfo y Silvia Bronchalo, que una vez más mostrarán su apoyo incondicional a su hijo al igual que llevan haciendo durante todo el proceso. El actor viajará en los próximos días a Tailandia, mientras que se especula con que su expareja ya se encontraría en el país asiático. LA INDEMNIZACIÓN QUE SOLICITA LA FAMILIA DE EDWIN ARRIETA Quienes sin embargo no estarán en Koh Samui para conocer la sentencia serán los padres y la hermana de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano al que Daniel presuntamente asesinó y descuartizó el 2 de agosto de 2023 en la localidad tailandesa de Koh Phangan. Como ha explicado el abogado en España de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, no cuentan con suficientes recursos económicos para pagarse los billetes de avión, la estandia en Tailancia y el coste del visado. "Han matado, descuartizado, tirado a un ser querido a una basura como si fuera un animal, y su gran preocupación es que esta persona que no ha pedido perdón, que no ha reparado el daño, que se están dando entrevistas millonarias y se sigue sin indemnizar con ni un solo euro a la familia Arrieta, acabe en dos o tres años en una cárcel española y quien sabe si en seis o siete años en libertad, ¿no? Ese es el gran drama de la familia Arrieta" ha explicado el abogado en el programa 'Mañaneros'. Y buscando reparar el daño, a nivel económico, está la indemnización que el abogado tailandés de los Arrieta, Metapon Suwancharen, ha solicitado a Daniel Sancho: 768.000 euros, que serían entregados a los padres del médico colombiano. Una cantidad que se ha calculado teniendo en cuenta la situación de desamparo en la que se quedó la familia, puesto que Edwin era el sustento económico tanto de sus progenitores como de su hermana, y en el sufrimiento que han pasado en el último año. "El fallecimiento de su hijo provocó que los co-demandantes tuvieran un estado mental traumatizado y tuvieran que soportar un sufrimiento extremo por la pérdida de su hijo y pilar de su familia" apunta el documento presentado por su abogado a la Corte tailandesa. A esto habría que añadir además los gastos del litigio, los honorarios de los abogados por el bien de la justicia y las costas judiciales. Será el 29 de agosto al conocer la sentencia cuando sepamos no solo la pena de cárcel a la que es condenado Daniel, sino también la indemnización económica que tendrá que pagar a los Arrieta. EL FALSO BULO SOBRE EL DINERO QUE RODOLFO SANCHO HABRÍA PAGADO PARA LIBERAR A SU HIJO La expectación es máxima y las especulaciones sobre la sentencia han surgido como la espuma en los últimos días. Y en diferentes medios de comunicación se ha contado que Rodolfo habría pagado una elevada cantidad de dinero para sacar a su hijo de la cárcel. Como relata 'Infobae' citando a fuentes cercanas a la prisión de Koh Samui, Daniel iría contando a sus compañeros y a los trabajadores del centro penitenciario que será libre porque su padre habría pagado mucho dinero a alguien. Es decir, un presunto trato de favor que los abogados del actor han desmentido rotundamente, asegurando a 'El Español' que se trata de una "absoluta barbaridad".

Compartir nota: Guardar Nuevo