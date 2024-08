Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, su desastroso test de 'compatibilidad'

Mientras Georgina Rodríguez calienta motores para el esperado lanzamiento de la tercera temporada de su reality en Netflix, 'Soy Georgina', Cristiano Ronaldo continúa batiendo récords. El astro portugués, que a sus 39 años todavía no piensa en la retirada, se estena como creador de contenido con su propio canal familiar de YouTube, y en menos de 24 horas cuenta ya con 16.300.000 millones de suscriptores y 19 vídeos que están dando mucho que hablar, sobre todo uno. Demostrando su faceta más cercana y desconocida, el futbolista se ha sometido a un test de compatibilidad -juego de 'Mrs. y Mr'- para descubrir hasta qué punto se conocen. Y a pesar de que llevan juntos desde hace 8 años y tienen 5 hijos en común, el resultado de su 'experimento' ha sido un ¡auténtico desastre! como ha reconocido entre risas el propio Ronaldo después de fallar preguntas sobre cosas tan 'sencillas' para cualquier pareja como la canción favorita del otro o la fecha en la que iniciaron su relación. Y es que no han acertado ni una. Por ejemplo, Georgina creía que el color favorito de su chico era el verde o el rojo, algo a lo que el portugués no daba crédito: "Chica, mira mis zapatillas, ¿qué color traigo siempre? Es el blanco, querida, tú lo sabes" exclamaba. Tampoco cuándo se conocieron, ya que la influencer afirma que fue en verano de 2016 mientras Cristiano tiene claro que fue el 5 de junio. Algo que ella ha negado sorprendida. Ni su canción favorita, ya que el portugués ha apostado porque la de su pareja es la del "último videoclip que ha grabado" mientras la de Jaca le ha corregido revelando que es el tema 'Miúda' de Nelson Freitas. Ella tampoco ha tenido suerte, ya que aunque el jugador ha asegurado que no tiene "preferencias" en cuanto a tipo de música, Georgina ha desvelado que "cada verano le da por una y nos funde la cabeza a Junior y a mí". Tales han sido sus 'fallos' que el propio Ronaldo ha bromeado entre risas sobre su falta de compatibilidad: "No me conoce nada esta chica, ¿quién es esta chica?". Un vídeo que está causando furor y que en pocas horas acumula más de 11 millones de visualizaciones y más de 100.000 comentarios.

Compartir nota: Guardar Nuevo