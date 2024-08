El Gobierno de Bangladesh retira el pasaporte diplomático a la ex primera ministra

El nuevo Gobierno de Bangladesh ha decretado la retirada de los pasaportes diplomáticos para los miembros de la depuesta administración, entre ellos la ex primera ministra Sheij Hasina, que huyó a India a principios de mes en plena ola de protestas sociales. El Ministerio del Interior ha notificado esta nueva directiva, en virtud de la cual los antiguos dirigentes no podrán recurrir a un documento clave para poder moverse con libertad. Pueden pedir ahora un pasaporte común, aunque para ello deberán recibir el aval de dos agencias de seguridad, según la nota recogida por el periódico 'The Daily Star'. Hasina acumula más de una treintena de causas en su contra por los presuntos abusos cometidos en la represión de las manifestaciones, que estallaron en julio por el sistema de cuotas establecido en la administración pública y derivaron en una movilización antigubernamental sin precedentes. Varios miembros del anterior Ejecutivo ya han sido detenidos y persisten las dudas sobre el futuro de Hasina, de la que apenas han trascendido noticias tras escapar a Nueva Delhi. El Gobierno indio ha brindado públicamente su apoyo a las nuevas autoridades de Bangladesh, encabezadas por el premio Nobel de la Paz Mohamed Yunus.

