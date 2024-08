Guterres pide a Yunus un "enfoque inclusivo" en el Gobierno interino de Bangladesh

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido a través de una carta al primer ministro interino de Bangladesh, Mohamed Yunus, que adopte un "enfoque inclusivo" en el Gobierno interino del país asiático durante el periodo de transición hasta la convocatoria de elecciones. "(Guterres) acoge con satisfacción los esfuerzos por restablecer la calma y organizar elecciones parlamentarias. Espera que Yunus adopte un enfoque inclusivo, que incluya a voces jóvenes y de las mujeres, así como de minorías y comunidades indígenas", ha explicado el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, durante una rueda de prensa. Asimismo, el jefe de Naciones Unidas espera que el próximo gabinete provisional "garantice la plena protección de todos los ciudadanos y, en particular de las minorías", especialmente de los refugiados rohingya, "en particular a la luz del deterioro de la situación en Birmania". Dujarric también ha indicado que el organismo internacional espera que "se rindan cuentas por la violencia, la pérdida de vidas y todas las violaciones de Derechos Humanos" que han tenido lugar recientemente en el país, en especial durante la represión que dejó alrededor de 500 muertos durante las manifestaciones de julio y agosto y que provocaron la huida de la depuesta primera ministra Sheij Hasina. Yunus adelantó recientemente que no se convocarán elecciones anticipadas hasta que no se pongan en marcha las medidas necesarias para reformar las instituciones que han sido dañadas durante el tiempo que su antecesora, Sheij Sahina, estuvo a cargo del país.

Compartir nota: Guardar Nuevo