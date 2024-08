El español y vigente campeón nacional Alex Aranburu no seguirá en el Movistar Team y ficha por el Cofidis

El ciclista español y vigente campeón nacional en ruta, Alex Aranburu, no seguirá en el Movistar Team y ha fichado por el Team Cofidis para las tres próximas temporadas, según anunció el conjunto francés en un comunicado difundido este miércoles. El corredor de 28 años conquistó el título de campeón de España en ruta el pasado julio, en San Lorenzo de El Escorial, y luego disputó los Juegos Olímpicos, finalizando en el puesto 18. Su última aparición fue en la reciente Clásica de San Sebastián, donde cruzó la meta en la posición 54. También corrió el último Tour de Francia, logrando un cuarto puesto en la etapa 9 como su mejor resultado. Desde su llegada al conjunto español en 2021, el ex de Astana y Caja Rural ha conseguido cuatro victorias, sumando al título de campeón nacional en ruta, el triunfo en dos etapas del Tour du Limousin de 2022, y una jornada del Baloise Belgium Tour de este 2024. También logró el maillot de la regularidad en la última Vuelta al País Vasco. El vasco, que será el sexto español del actual Cofidis junto a los hermanos Ion y Gorka Izagirre, Jonathan Lastra, Jesús Herrada y Rubén Fernández, declaró que está "muy contento" con la confianza depositada en él y advirtió que hará "todo lo posible para estar a la altura". "Ya he tenido responsabilidades y es un placer tener nuevas. Cada año intento mejorar, darlo todo y ganar más carreras. Esta será mi motivación en cada carrera que compita, tanto en las clásicas como en las Grandes Vueltas. Tengo la suerte de unirme a un equipo donde tengo amigos", anunció el ciclista, que prometió "aprender algo de francés" antes de que arranque la próxima temporada. Por su parte, el director general del Cofidis, Cédric Vasseur, dijo que "es un honor y un orgullo dar la bienvenida" al corredor, y que se trata de un "nuevo refuerzo importante" para el conjunto galo, "que debe recuperar su verdadero lugar en la jerarquía mundial". El dirigente apuntó que Aranburu "compartirá el liderazgo en las carreras de un día" con Dylan Teuns y que "tener al campeón de España" en sus filas "es una motivación adicional para todos". "Alex encontrará en Cofidis una dirección y un equipo con acento español, lo que le permitirá adaptarse muy rápidamente", señaló, al tiempo que agradeció a la empresa financiera que patrocina al conjunto francés "los medios para poder competir con los mejores equipos" del UCI World Tour.

