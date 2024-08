Un tribunal independiente absuelve a Jannik Sinner de dopaje por clostebol

Un tribunal independiente, a instancias de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), ha dictaminado este martes que el jugador italiano Jannik Sinner "no tiene culpa ni negligencia", pese a dar positivo dos veces por clostebol en controles antidopaje durante marzo de 2024, en el transcurso del Masters 1.000 de Indian Wells. En su página web, la ITIA confirmó esas dos infracciones de Sinner respecto al Programa Antidopaje del Tenis (TADP), establecido por la Federación Internacional de dicho deporte (ITF). Así, el vigente número 1 del ranking mundial proporcionó una muestra el 10 de marzo de 2024 y contenía la presencia de un metabolito de clostebol en niveles bajos. "Otra muestra, realizada fuera de competición ocho días después, también dio positivo para el mismo metabolito, nuevamente en niveles bajos", señaló la ITIA en su nota de prensa. El clostebol es un agente anabólico prohibido en todo momento según la Sección S1 de la Lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). "Según el Código Mundial Antidopaje (WADC), cuando un jugador presenta un resultado analítico adverso para una sustancia no especificada, como el clostebol, se aplica automáticamente una suspensión provisional", detalló la propia ITIA en su comunicado. En ese momento el tenista tiene derecho a pedir a un tribunal independiente, designado por Sport Resolutions, que levante la sanción provisional. "Por ello, tras cada prueba positiva, se le aplicó una suspensión provisional. En ambas ocasiones, Sinner apeló con éxito la suspensión provisional y, por tanto, ha podido seguir jugando", añadió la nota. "El jugador explicó que la sustancia había entrado en su organismo como resultado de la contaminación por parte de un miembro del 'staff' de apoyo, que se había estado aplicando un aerosol de venta libre (disponible en Italia) que contenía clostebol en su propia piel para tratar una pequeña herida", hizo referencia la nota de prensa. "Ese miembro del equipo de apoyo se aplicó el aerosol entre el 5 y el 13 de marzo, período durante el cual también le proporcionó masajes diarios y terapia deportiva a Sinner, lo que provocó una contaminación transdérmica sin saberlo", agregó la nota sobre el caso de Sinner. Tras consultar con expertos científicos, que concluyeron que la explicación del jugador italiano era creíble, la ITIA no se opuso a sus apelaciones para levantar cada suspensión provisional. Aun así, la ITIA realizó una investigación exhaustiva que incluyó múltiples entrevistas con Sinner y su 'staff' de apoyo, quienes cooperaron en el proceso. Después de esa indagación y su asesoramiento científico, la ITIA aceptó los argumentos de Sinner sobre el clostebol hallado y que la infracción no había sido intencional. La ITIA remitió el caso a un tribunal independiente para considerar los hechos específicos, revisar cualquier decisión antidopaje comparable y determinar qué culpa había tenido el jugador y, por tanto, su resolución apropiada. "Se convocó una audiencia en Sport Resolutions el 15 de agosto de 2024, a partir de la cual el tribunal independiente determinó que no se aplicó culpa ni negligencia en el caso, lo que no dio lugar a ningún período de inelegibilidad", recalcó la ITIA en su nota de prensa. Sin embargo, de acuerdo con el WADC y el TADP, se han anulado los resultados de Sinner en ese Masters 1.000 de Indian Wells; además, le han quitado 325.000 dólares de premio por haber llegado a semifinales y 400 puntos obtenidos para el ranking mundial de la ATP. "TENGO UN EQUIPO A MI ALREDEDOR QUE ES METICULOSO" Esta decisión está sujeta a apelación por parte de la AMA y de la Agencia Italiana Antidopaje (NADO Italia). En su comunicado de prensa, la ITIA avisó de que no la apelará, mientras que el propio Sinner publicó otra nota en sus redes sociales para subrayar que lo hallado en su organismo fue "menos de una milmillonésima parte de un gramo". "Tras una investigación profunda y exhaustiva, la ITIA y Jannik descubrieron que la contaminación involuntaria de clostebol se produjo a través del tratamiento que recibió de su fisioterapeuta. Su entrenador físico compró un producto, fácilmente disponible sin receta en cualquier farmacia italiana, que le dio al fisioterapeuta de Jannik para que le curara un corte en el dedo", describió el italiano. "Jannik no sabía nada de esto y su fisioterapeuta no sabía que estaba usando un producto que contenía clostebol. El fisioterapeuta trató a Jannik sin guantes y, junto con varias lesiones cutáneas en el cuerpo de Jannik, causó la contaminación involuntaria. Jannik ha cooperado plenamente con la investigación de la ITIA desde el principio", reiteró Sinner en su comunicado. "La ITIA está luchando contra la mala conducta en el deporte y el dopaje en particular. Sus normas y procesos son excepcionalmente rigurosos y, tras una investigación forense y una audiencia independiente, la ITIA ha decidido que Jannik es inocente. No tiene culpa. Sin embargo, dada la naturaleza de responsabilidad estricta de las normas antidopaje, acepta perder los puntos del torneo de Indian Wells donde se realizó el control", apuntó sobre sus sanciones. En este sentido, el nº 1 del ranking ATP comentó que dejará "atrás este período difícil y profundamente desafortunado". "Continuaré haciendo todo lo que pueda para asegurarme de seguir cumpliendo con el programa antidopaje de la ITIA y tengo un equipo a mi alrededor que es meticuloso en su propio cumplimiento", agregó al respecto. Jamie Singer, abogado del tenista de San Candido, afirmó que "las normas antidopaje tienen que ser muy estrictas para ser efectivas". "Lamentablemente, la consecuencia desafortunada es que, en ocasiones, deportistas completamente inocentes se ven atrapados en ellas. No hay duda de que Jannik es inocente en este caso", insistió Singer. "La ITIA no cuestionó ese principio clave. Sin embargo, bajo las normas de responsabilidad estricta, Jannik es responsable de todo lo que está en su sistema, incluso cuando no es consciente de ello, como en este caso excepcional", apostilló el abogado. "Este asunto ya está cerrado y Jannik Sinner espera con ansias el resto de la temporada que le queda por delante, zanjó la nota de prensa del jugador italiano.

