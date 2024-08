El plan que urdió Maite Galdeano para eliminar a Kiko Jiménez de la vida de Sofía, y cómo detonó la ruptura familiar

Seguimos conociendo detalles de la guerra familiar que ha estallado entre Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano, pero hasta ahora faltaba una pieza clave del puzzle: conocer qué sucedió para que la influencer echase de casa a su madre y haya pedido una orden de alejamiento contra ella. Un episodio que hoy han revelado en 'Vamos a ver' y que pasaría por un plan que la exconductora de camiones habría urdido para separar a su hija de su novio, y que le acabó explotando en la cara. Como han relatado, el principio del fin comenzó justo antes de que Sofía se fuese a 'Supervivientes All Stars'. Cuando estaban a punto de quitarle el teléfono para incorporarse al reality, la influencer recibió un mensaje en el que su madre le decía "prepárate. Cuando vuelvas no vas a estar con Kiko porque me voy a encargar de que este señor no vuelva a estar en nuestras vidas". Una amenaza a la que Sofía no pudo reaccionar, y que tampoco pudo poner en alerta a su chico porque la organización del concursó le quitó el móvil para que estuviese incomunicada como el resto de sus compañeros. Y con la preocupación de qué sería capaz de hacer su madre para terminar su relación con Kiko se fue a Honduras. De ahí lo preocupada que se mostró en la recta inicial del concurso por si las cosas estaban bien en su casa durante su ausencia. Mientras tanto, en España Maite pasó a la acción. A los 3 días de la marcha de Sofía, la de Pamplona mandó un mensaje a su 'yerno' para decirle que "lo mejor es que saliese de sus vidas", y prohibirle la entrada en la residencia de Sofía, "la finca de los Galdeanos" en sus propias palabras. "La relación entre tú y yo ha terminado y no volverás a entrar en esta casa. En los platós nos haremos los hipócritas" le advertía, acompañando su amenaza de insultos como "rata" o "encantador de serpientes". Y a partir de ahí el contacto entre Kiko y Maite se rompió completamente, hasta que tuvieron que hacer de tripas corazón para reunirse y grabar un vídeo de felicitación a Sofía por su cumpleaños. Un encuentro que no sirvió para limar asperezas sino todo lo contrario, aunque la madre de la influencer estaba convencida de que su plan de separar a la pareja surtiría efecto. Pero nada más lejos de la realidad, porque a su regreso de 'Supervivientes All Stars' Sofía confesó a Kiko el mensaje que le había mandado su madre antes de irse; y él, a su vez, le relató cómo se había portado su madre con él durante su ausencia. La pareja hizo un frente común contra Maite y, finalmente, la influencer la echaba de casa. Y el resto es historia, aunque parece que todavía quedan muchos capítulos por escribir de este culebrón.

