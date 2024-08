El portero suizo Yan Sommer pone fin a su carrera internacional

El portero suizo Yan Sommer, de 35 años, ha decidido poner fin a su carrera internacional con la selección de su país, con la que ha disputado un total de 94 partidos, según confirmó este lunes la asociación de fútbol de su país. "Después de una cuidadosa consideración, he decidido poner fin a mi carrera como portero de la selección suiza. Fue un gran honor y un privilegio representar a mi país en 94 partidos internacionales al más alto nivel durante doce años. Tras otra gran ronda final en el Campeonato de Europa en nuestro país vecino, Alemania, donde antes pasé años inolvidables en la Bundesliga, ha llegado el momento de decir adiós", señaló Sommer en la web de la federación. El guardameta, que ahora se centrará totalmente en su club, el Inter de Milán italiano, reconoce lo "mucho" que ha significado para él su paso por la selección, que ha ocupado "una parte importante" de su vida. "Miro hacia atrás con orgullo y recuerdo los muchos momentos inolvidables, los partidos emocionantes, las victorias que celebramos juntos y los desafíos que superamos juntos", apuntó. Sommer debutó el 30 de mayo de 2012, cuando tenía 23 años, con Ottmar Hitzfeld en el partido internacional contra Rumanía en la localidad suiza Lucerna. Desde el adiós de Diego Benaglio tras el Mundial de 2014, se convirtió en el titular de la 'Nafti' en las Eurocopas de 2016, 2021 y 2024, además de los Mundiales de Rusia de 2018 y de Catar en 2022. "En nombre de la Federación Suiza de Fútbol, pero también personalmente, me gustaría agradecer de todo corazón lo que Yann ha hecho por nosotros. Seguramente todos recuerdan los últimos años por su participación en las finales y sus grandes actuaciones. Yann no sólo es un excelente portero, sino que también como persona es un modelo a seguir para muchos deportistas y su carrera es un modelo para los jugadores jóvenes", afirmó Pierluigi Tami, director de selecciones nacionales.

