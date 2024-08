Caída del bitcóin priva al token del repunte del mercado mundial

(Bloomberg) -- El bitcóin y el mercado de criptomonedas en general están sufriendo fuertes pérdidas en lo que va del mes, incluso cuando las acciones mundiales vuelven a alcanzar máximos históricos tras sacudirse el temor por el crecimiento de la economía estadounidense.

El mayor activo digital ha caído alrededor de un 9% en agosto, lo que contrasta con el alza de casi el 1% del índice de acciones mundiales de MSCI Inc. y del salto del oro a máximos históricos. Un indicador de bonos globales de Bloomberg ha sumado casi un 2% durante el mismo período.

Los analistas advirtieron que el riesgo de que el gobierno estadounidense se deshaga de bitcoines incautados —se estima que posee unos US$12.000 millones en criptomonedas— es uno de los desafíos para los activos digitales. Los datos de blockchain indican que Estados Unidos trasladó la semana pasada US$600 millones de bitcoines confiscados a un monedero de la bolsa operada por Coinbase Global Inc., según un análisis de Arkham Intelligence.

Las posibles ventas del gobierno estadounidense están “provocando esta presión temporal a la baja en los precios”, señaló Khushboo Khullar, socia de riesgo en Lightning Ventures, que invierte en empresas vinculadas a bitcóin. “Esperamos que esta brecha se cierre pronto”, agregó.

Gran caída

Un indicador de los 100 principales activos digitales sufrió el 5 de agosto su peor caída desde noviembre de 2022. El retroceso se produjo junto con un desplome de la renta variable, ya que los temores por el crecimiento de EE.UU. y la liquidación de operaciones de carry trade en yenes dañaron el apetito por el riesgo en todo el mundo.

Desde entonces, las expectativas sobre la economía estadounidense se han estabilizado gracias a datos tranquilizadores, y el índice bursátil mundial MSCI se encuentra solo un 1,5% por debajo del récord alcanzado en julio.

En cambio, el apetito por las criptomonedas se está debilitando. Un ejemplo de ello es la llamada tasa de financiación de los futuros perpetuos de bitcóin en la bolsa Binance, la mayor de activos digitales.

Los especuladores suelen utilizar estos contratos porque no tienen un vencimiento establecido. Pero las cifras de CryptoQuant muestran que la tasa de financiación —el coste de las posiciones— es la más negativa desde 2022, lo que indica un menor entusiasmo de los operadores de dinero rápido.

El bitcóin alcanzó un récord de US$73.798 en marzo, impulsado por las apuestas a una política monetaria estadounidense más flexible y las entradas a fondos cotizados estadounidenses dedicados. Las suscripciones a estos fondos cotizados, de siete meses de antigüedad, se enfriaron posteriormente.

Más recientemente, el token se ha visto afectado por la política estadounidense, ya que el republicano Donald Trump, favorable a las criptomonedas, y la vicepresidenta Kamala Harris, contrincante demócrata, compiten en la carrera presidencial. Harris aún no ha detallado su postura sobre los activos digitales.

