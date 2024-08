Irán reitera su derecho "inherente y legítimo" a responder a Israel por el asesinato de Haniye

El ministro de Exteriores en funciones de Irán, Alí Bagheri, ha reiterado este sábado durante una conversación telefónica con su homólogo egipcio, Badr Abdelati, que Teherán está en su derecho de emprender "una respuesta legítima" contra Israel por el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniye, ha informado la agencia de noticias IRNA. "La República Islámica de Irán se reserva su derecho inherente y legítimo a responder legítimamente al crimen del régimen sionista, y el pueblo palestino no se rendirá ante el régimen con su valentía ejemplar", ha espetado el representante iraní de Exteriores. Bagheri, que ha tildado al Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu de "banda criminal", ha criticado también la "complicidad" de Estados Unidos con el "régimen sionista". En este sentido, las autoridades iraelíes han advertido de que Washington "no puede ser un mediador neutral" en tanto que ha "apoyadi públicamente los crímenes" de Israel y "está continuamente tratando de obstruir el proceso de detener el crimen del régimen de ocupación y alentar el genocidio de los sionistas". El asesinato de Haniye, que tuvo lugar del 31 de julio, ha sido ampliamente atribuido a Israel, aunque el país no ha asumido la responsabilidad del ataque.

Compartir nota: Guardar Nuevo