(Crónica) El Manchester City empieza con un 0-2 al Chelsea

El Manchester City venció (0-2) al Chelsea este domingo en el primer partido del vigente campeón de la Premier en la temporada 2024/25, tres puntos sin despeinarse en Stamford Bridge. Los de Pep Guardiola, que buscan su quinta Liga seguida, encontraron a Erling Haaland en el minuto 18. El noruego empezó con calidad abriendo su cuenta hacia otra Bota de Oro y el City jugó cómodo a pesar de no tener a su faro Rodrigo Hernández. Sin Phil Foden tampoco en el primer tiempo, recambio en el descanso, los visitantes fueron mejores que un Chelsea que llegó a marcar en el descuento por medio de Nicolas Jackson pero fue anulado por fuera de juego. Cole Palmer y Enzo Fernández tiraron de los de Enzo Maresca, quien fuera segundo de Guardiola en el City. Con todo, Robert Sánchez volvió a sufrir de cerca a Haaland en el segundo tiempo. El campeón abrió con victoria la defensa del título sin sufrir tampoco tras el descanso y con la sentencia desde la frontal de Mateo Kovacic, que no celebró como ex de Stamford Bridge.

