El Patriarca latino de Jerusalén dice que el acuerdo para un alto el fuego en Gaza "está cerca"

El Patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, ha expresado sus esperanzas para que se llegue a un alto el fuego en Gaza y ha afirmado que el acuerdo "está cerca, pero hay quien se opone". "Las perspectivas son esperanzadoras", ha indicado el cardenal Pizzaballa este sábado a los medios de comunicación vaticanos, sobre el curso de la guerra y el resultado de las conversaciones de Doha sobre el alto el fuego en Gaza, según recoge el portal Vatican News. Se espera que las negociaciones se reanuden dentro de unos días en El Cairo. "Ahora mismo se dan las mejores condiciones para alcanzar un acuerdo. Por supuesto, siempre habrá quien se oponga, hay muchos obstáculos, pero creo que las condiciones han madurado para que esta fase de la guerra pueda por fin concluir y, por tanto, también para evitar una escalada, una ampliación del conflicto con la intervención directa de Irán y la extensión de la guerra también en Líbano. Repito, hay muchas dificultades, pero creo que también hay un esfuerzo impresionante por parte, no solo de los mediadores, sino también de Estados Unidos, para cerrar esta situación", ha afirmado el cardenal. Preguntado sobre la situación en Cisjordania, que cada día es "más grave y alarmante" y que es relegada en un segundo lugar mediáticamente, por detrás de Gaza y la frontera con Líbano, Pizzaballa ha contestado que se habla mucho de Gaza "con razón" pero que también existe "una situación muy grave" en los Territorios, en Cisjordania. "Hace solo unos días hubo un pogromo de bastantes colonos contra un pueblo palestino con un muerto y muchos daños. Este es sólo el último episodio de una serie de acontecimientos que en los últimos meses han caracterizado la continua y cada vez mayor tensión en toda Cisjordania; tensiones, continuos enfrentamientos entre colonos y palestinos, incluso con la presencia de las fuerzas armadas israelíes", según ha destacado Pizzaballa. El cardenal ha incidido en que se debe trabajar "duro", no solo políticamente sino también religiosamente, porque el trasfondo de esta violencia es también religioso, "para que estos alborotadores, estos extremistas, sean apartados, sean aislados y no tengan toda la fuerza que tienen ahora". Además, preguntado por la amenaza de una intervención iraní contra Israel, Pizzaballa ha destacado que no hay que hacerse ilusiones, ya que el conflicto todavía no se ha termino: "Lo vemos muy bien en Gaza con los constantes bombardeos, con la tragedia que está ante los ojos de todos y que siempre nos deja sin palabras".

