Viernes, 16 de agosto de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Ministros de Exteriores de R. Unido y Francia impulsarán "solución diplomática" en Gaza

Londres (EFE).- El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, viajará este viernes a Israel y los Territorios Palestinos Ocupados con su homólogo francés, Stéphane Séjourné, para impulsar una "solución diplomática" para un alto el fuego en Gaza y restaurar la calma en la frontera con el Líbano, informó el Gobierno británico en un comunicado. En la primera visita conjunta de ambas naciones en más de una década, los jefes de la diplomacia británica y francesa se reunirán, según la nota, con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, y el titular de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para expresarles que "no hay tiempo para retrasos ni excusas por ninguna de las partes" para lograr un acuerdo para cesar la actividad armada en la Franja. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel también confirmó la visita para este viernes con un comunicado, en el que señalaron que en la reunión tripartita se discutirán "los esfuerzos para evitar una escalada regional" y Katz promoverá "severas sanciones" para Irán en diferentes ámbitos.

Netanyahu y Herzog condenan violencia de colonos que mataron a un palestino en Cisjordania

Jerusalén (EFE).- Tanto el primer ministro, Benjamín Netanyahu, como el presidente de Israel, Isaac Herzog, así como líderes de la oposición, condenaron este jueves la violencia de colonos que mataron a un palestino por disparos en la aldea de Jit, cerca de Qalqilya en el norte de Cisjordania ocupada.Netanyahu dijo "tomarse muy en serio" los disturbios en Jit, donde medio centenar de colonos israelíes enmascarados y armados, irrumpieron quemando coches y casas, además de abrir fuego contra dos palestinos, matando a Rashid Mahmud Sadda, de 23 años, e hiriendo gravemente a otro.

Catar informa a Irán de la marcha de las negociaciones de Doha para una tregua en Gaza

El Cairo (EFE).- El primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, informó este jueves al titular de Exteriores en funciones de Irán, Ali Bagheri, de la marcha de las negociaciones en Doha para una tregua en Gaza, vista como una de las últimas esperanzas para evitar una expansión de la guerra en Oriente Medio. Según un comunicado de Exteriores catarí, Abdulrahmán mantuvo una conversación telefónica con Bagheri, con quien abordó "las tensiones en Oriente Medio y los avances en los esfuerzos conjuntos de mediación para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza".

La ONU cree que la cifra de 40.000 muertos palestinos se superó "hace semanas o meses"

Naciones Unidas (EFE).- La ONU cree que la cifra de 40.000 muertos palestinos en Gaza se "superó probablemente hace semanas o meses" debido al elevado número de personas desaparecidas que no están siendo contadas, y reiteró la llamada al alto al fuego entre Israel y Hamás. El portavoz de la Secretaría General, Farhan Haq, señaló el devastador hito en su rueda de prensa diaria y agregó que se trata de un número "aproximado" y un "subconteo", ya que hay muchos otros palestinos muertos o atrapados bajo en los escombros en la Franja de Gaza.

Trump dice que instó a Netanyahu a detener la guerra en Gaza: "La matanza tiene que parar"

Bedminster (EE.UU.) (EFE).- El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump (2017-2021), aseguró este jueves que habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por última vez en julio y le instó a terminar la guerra en Gaza diciéndole: "La matanza tiene que parar". Tras una rueda de prensa en su club de golf de Bedminster enfocada en su rivalidad con la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, Trump fue preguntado por Netanyahu y contestó que lo vio por última vez en su mansión de Florida, donde tuvieron una reunión de "unas dos horas y media". "Esperaba hablar con él, pero no lo he hecho desde entonces", indicó Trump, que pareció corroborar el desmentido de Netanhayu ante reportes de prensa que afirmaban que ambos conversaron ayer por teléfono, supuestamente sobre las negociaciones de una tregua en el conflicto en Gaza.

UCRANIA GUERRA

Kiev obliga a Moscú a evacuar más gente de Kursk mientras recrudece la batalla por Donbás

Moscú/Kiev (EFE).- Cuando se cumplen diez días de la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk, Kiev obliga a Rusia a evacuar cada vez más localidades ante la propagación de los combates en la zona, mientras resiste con cada vez mayor dificultad el avance enemigo en el Donbás. Las autoridades de Kursk ordenaron hoy la "evacuación obligatoria" de población del distrito Glushkovski, informó el gobernador en funciones de esa entidad de la Federación de Rusia, Alexéi Smirnov.

VENEZUELA CRISIS

González Urrutia insta a Maduro a que "no demore más la transición en paz" en Venezuela

Caracas (EFE).- El abanderado del antichavismo mayoritario, Edmundo González Urrutia, instó este jueves al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a que "no demore más la transición en paz" que -afirmó- el país eligió en las presidenciales del 28 de julio, en referencia a la victoria que asegura haber obtenido en estos comicios, pese a que el oficialista fue declarado ganador por el ente electoral. En un video publicado en redes sociales, el líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la principal coalición opositora- dijo que "la decisión de seguir desconociendo la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 28 de julio afecta" la democracia del país, así como su economía, por lo que acusó a Maduro de estar "jugando con la vida de millones" de venezolanos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria de Maduro con unos resultados que, 18 días después de los comicios, aún no publica y que han sido cuestionados por numerosos países y organizaciones, que piden transparencia por parte de la institución.

Biden no entendió una pregunta sobre la celebración de nuevas elecciones en Venezuela

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, malinterpretó este jueves una pregunta sobre la celebración de nuevas elecciones en Venezuela, lo que creó horas de confusión después de que diera a entender que apoyaba la repetición de los comicios. La confusión se produjo cuando Biden compareció brevemente ante la prensa antes de subir al helicóptero presidencial Marine One. Cuando una periodista le preguntó si apoyaba la convocatoria de nuevos comicios en Venezuela, se limitó a contestar: "Sí, lo hago", sin ofrecer más detalles.

EEUU ELECCIONES

Kamala Harris rescata a Biden para su campaña presidencial

Upper Marlboro (EE.UU.) (EFE).- La aspirante demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, rescató este jueves al presidente, Joe Biden, como un activo para su campaña electoral un mes después de que este renunciara a su propia candidatura en una exhibición de unidad que deja atrás la tormenta política que sacudió al partido. La campaña fue prudente al elegir el sitio. Lejos de los estadios que Harris y su flamante vicepresidenciable, el gobernador Tim Walz, han abarrotado en los últimos días en los estados clave de Pensilvania, Míchigan, Arizona, Nevada o Wisconsin.

Trump tira de economía y geopolítica para revertir su tendencia negativa en las encuestas

Bedminster (EE.UU.) (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) apostó este jueves por un discurso de tono pausado, talante "amistoso" en términos geopolíticos y un contenido profundamente enfocado a la economía en un momento crucial para el devenir de las elecciones de noviembre. "Harris es comunista, destruye todo lo que toca. Si toma posesión, sus finanzas se resentirán. La inflación será nuestra prioridad desde el primer día", dijo Trump en el primer minuto de una rueda de prensa desde su club de golf privado en Bedminster (Nueva Jersey). Las últimas encuestas constatan que, desde que el Partido Demócrata nombró a la vicepresidenta Kamala Harris como su candidata a los comicios presidenciales, el apoyo al exmandatario ha caído y la notable ventaja que le distanciaba de Joe Biden casi se ha esfumado.

Trump asegura que suavizará el tono con Irán si gana elecciones: "Vamos a ser amistosos"

Bedminster (EE.UU.) (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) aseguró este jueves que, de salir victorioso en las elecciones de noviembre, será "amistoso" con Irán pero se cerciorará de que no siga enriqueciendo uranio para fabricar un arma nuclear. "No quiero portarme mal con Irán. Vamos a ser amistosos (...) Espero que seamos amistosos, pero no pueden tener un arma nuclear porque una vez que la tengan, es un mundo totalmente diferente", dijo el aspirante republicano en una rueda de prensa desde su club de golf privado en Bedminster (Nueva Jersey). En este sentido, Trump también aprovechó la ocasión para referirse a su visión geopolítica si regresa a la Casa Blanca, opinando que durante su mandato no se produjo una guerra abierta en la Franja de Gaza ni guerra en Ucrania porque la comunidad internacional lo "respeta".

REPÚBLICA DOMINICANA INVESTIDURA ESPAÑA

Felipe VI se reúne con Abinader en Santo Domingo en vísperas de investidura presidencial

Santo Domingo (EFE).- El rey de España, Felipe VI, se reunió este jueves en Santo Domingo con el jefe de Estado dominicano, Luis Abinader, en la primera jornada de su viaje a República Dominicana para asistir mañana a la investidura presidencial. Tras haber llegado poco antes al Aeropuerto Internacional de Las Américas en la capital dominicana, el rey acudió al Palacio Nacional para mantener una reunión privada con Abinader y allí, frente a las escalinatas, fue recibido con honores por la Guardia Presidencial. "Bienvenido de nuevo a República Dominicana", fueron las palabras con el que el ministro dominicano de la Presidencia, Joel Santos, recibió a Felipe VI mientras se estrechaban la mano.EFE

