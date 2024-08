Morant asegura que el PSOE hará "todo lo posible" para investigar contratos y pagos a familiares de Feijóo y Ayuso

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha advertido que su partido hará "todo lo posible" para investigar a partir de septiembre contratos otorgados por la Xunta de Galicia a empresas dirigidas por la hermana del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y pagos de Quirón Salud a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. "Como no hemos recibido explicaciones y, además, hemos recibido el bloqueo de las instituciones gobernadas por el Partido Popular a que se pueda hacer cualquier tipo de investigación, en septiembre vamos a hacer todo lo posible para que estos casos se investiguen", ha declarado después de que el PSOE haya anunciado este viernes que investigará "hasta las últimas consecuencias" estos contratos y pagos impulsando medidas parlamentarias y judiciales. Morant, a preguntas de los periodistas en Xàtiva (Valencia), ha destacado que el PSOE lleva "tiempo de indicios de sospecha de casos que atañen al entorno de Feijóo y al de Ayuso". Respecto a Feijóo, ha denunciado que "su hermana es miembro directiva de una empresa (Eulen) que está recibiendo concesiones y concursos millonarios por parte de la Xunta de GaliciaM; no solo con Feijóo de presidente, sino ahora también los dos años que ya no está". "Esta empresa ha recibido más de 17 millones de euros solo en dos años, y queremos que se esclarezca qué contribución y qué papel tiene la hermana de Feijóo como directiva", ha expuesto, y ha criticado "el bloqueo y la apisonadora del Partido Popular con su mayoría absoluta en Galicia" frente a los intentos del PSOE de investigarlo. En cuanto a Ayuso, Morant ha reprochado su "silencio atronador" ante las peticiones de explicaciones "sobre la relación de su pareja con una de las empresas que más está beneficiando de esa privatización salvaje de la sanidad en la Comunidad de Madrid". "Quirón es la principal empresa destinataria de los concursos y de los contratos de la Comunidad de Madrid --ha apuntado--. Queremos saber si Ayuso vive bajo el techo de una vivienda que está siendo pagada por las comisiones que recibe su pareja sentimental de estos contratos que ella misma hace con la Comunidad de Madrid". Por todo ello, la ministra ha garantizado que el PSOE "no va a parar hasta conocer el intríngulis de estos contratos millonarios de la administración pública en la que gobiernan y la que reciben son beneficiadas empresas donde trabajan o colaboran sus entornos familiares".

