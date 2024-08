La ONU dice que la publicación del informe sobre Venezuela se debe a su política de transparencia

El portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, ha explicado este jueves que el panel de expertos del organismo para las elecciones presidenciales de Venezuela publicó su informe preliminar debido a su política de transparencia. "El documento se hizo público bajo la autoridad del secretario general (António Guterres) como un procedimiento normal de conformidad con nuestra política de transparencia", ha indicado en una rueda de prensa en la que ha reiterado su llamamiento a la transparencia y ha alentado a la publicación de los resultados electorales y su desglose. Haq ha indicado que el grupo --que concluyó que la falta de publicación de las actas "no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas"-- continúa siguiendo los aspectos técnicos de las próximas fases restantes del proceso electoral, de conformidad con sus términos de referencia, y presentará un informe final a Guterres. Los paneles de expertos electorales no requieren de la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU o de la Asamblea General, y son poco comunes porque realizan informes independientes e internos sobre el desarrollo general de las elecciones, proporcionando de forma confidencial recomendaciones sobre mejoras de cara a futuros procesos, en vez de emitir declaraciones públicas evaluando el proceso electoral de un Estado miembro, a diferencia de las misiones de observación electoral. En este sentido, el Gobierno venezolano rechazó "de manera categórica la publicación" del informe, que "difunde una serie de mentiras, violando en contenido y método, no solo los principios que rigen el funcionamiento de los grupos de expertos, sino los propios términos de referencia suscritos con el Poder Judicial venezolano, lo que representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica". Según los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, obtuvo cerca del 52 por ciento de los votos en las elecciones del 28 de julio, si bien la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González. La comunidad internacional ha pedido desde entonces transparencia y la publicación de las actas.

