Identifican 30 áreas críticas para la conservación en el Océano Austral

Científicos dirigidos por la Universidad de Colorado en Boulder han identificado 30 nuevas áreas críticas para la conservación de la biodiversidad en el Océano Austral que rodea la Antártida. En un estudio publicado en la revista Conservation Biology, los investigadores advierten que sin una mayor protección para limitar las actividades humanas en estas áreas, la vida silvestre nativa podría enfrentar una disminución significativa de la población. "Muchos animales solo se encuentran en el Océano Austral, y todos juegan un papel importante en su ecosistema", dijo en un comunicado Cassandra Brooks, autora principal del artículo y profesora asociada en el Departamento de Estudios Ambientales y miembro del Instituto de Investigación Ártica y Alpina en CU Boulder. "Si bien la Antártida y el Océano Austral se sienten realmente lejanos, ellos, y la vida dentro de ellos, son fundamentales para el funcionamiento de los sistemas de la Tierra". El Océano Austral es el hogar de muchos animales queridos como los pingüinos Adelia, las focas de Weddell y las ballenas jorobadas. Su ubicación remota y sus duras condiciones, incluidas las temperaturas gélidas y el hielo marino extenso, han protegido en gran medida la biodiversidad en la Antártida y el Océano Austral de las actividades humanas. "A pesar de que el planeta se encuentra en medio de una extinción masiva, el Océano Austral en la Antártida es uno de los pocos lugares del mundo donde no se ha extinguido ninguna especie conocida", dijo Sarah Becker, la primera autora del artículo y estudiante de doctorado en el Departamento de Estudios Ambientales. Pero a medida que el cambio climático calienta el planeta y derrite el hielo marino, la pesca y el turismo en la región han aumentado. Estas actividades humanas no solo compiten con la vida silvestre por los recursos, sino que también podrían causar estrés e introducir especies invasoras y enfermedades contra las que la vida silvestre nativa tiene pocos o ningún mecanismo de defensa. Becker, Brooks y su equipo se propusieron identificar Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA, por sus siglas en inglés) en el Océano Austral de las que dependen las especies para que sus poblaciones persistan. Utilizaron datos de seguimiento existentes para 13 aves marinas y focas antárticas y subantárticas (por ejemplo, pingüinos Adelia, albatros fuliginosos y elefantes marinos del sur) e identificaron 30 KBA en todo el Océano Austral. Estos sitios representan hábitats marinos a los que las especies viajan para alimentarse, reproducirse y migrar. Los trabajos anteriores para identificar zonas de conservación en el Océano Austral a gran escala tendían a agrupar diferentes especies en un único conjunto de datos para buscar áreas importantes para múltiples especies. Si bien este enfoque es un componente vital de la planificación de la conservación, puede pasar por alto algunas áreas cruciales para ciertas especies debido a sus etapas de vida y patrones de migración únicos, dijo Becker. Por ejemplo, el equipo encontró dos grandes sitios en las aguas cerca de la bahía Amanda en la Antártida Oriental que sirven como áreas clave de alimentación para muchos pingüinos emperador mientras se recuperan después de la reproducción. Los investigadores también identificaron varios sitios en las aguas cerca de la isla Campbell, al sur de Nueva Zelanda, donde se alimenta una población reproductora de albatros de cabeza gris en peligro de extinción. Otros esfuerzos similares de designación de conservación a gran escala, como Áreas Importantes para las Aves o Áreas Ecológica y Biológicamente Significativas, no han señalado estos sitios como prioridades. "Nuestro estudio cierra la brecha entre la perspectiva a gran escala y las necesidades específicas de las poblaciones individuales, agregando una importante capa de detalle", dijo Becker. Los investigadores esperan que los organismos internacionales y los gobiernos tengan en cuenta estos hallazgos a la hora de desarrollar estrategias de conservación y determinar las zonas en las que se debería restringir la pesca. "Al reducir las interacciones con la pesca o el turismo en estas zonas clave para la biodiversidad, podemos ofrecer a estos animales la mejor oportunidad de adaptarse y volverse resilientes al cambio climático", afirmó Brooks, que también es miembro del Instituto de Investigación Ártica y Alpina de la Universidad de Colorado en Boulder. El océano Austral es uno de los amortiguadores más importantes del cambio climático. Sus aguas frías capturan el 40% de las emisiones de dióxido de carbono generadas por los seres humanos en todo el mundo y entre el 60 y el 90% del exceso de calor provocado por el cambio climático.

