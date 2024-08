Richard Carapaz: Sin Pogacar, Vingegaard y Evenepoel, la Vuelta será diferente

Lisboa, 15 ago (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz considera que el desarrollo de la Vuelta 2024 va a ser diferente al del pasado Tour por la ausencia del esloveno Tadej Pogacar, del danés Jonas Vingegaard y del belga Remco Evenepoel.

"Su ausencia va a condicionar que la carrera se desarrolle de una manera diferente", ha dicho en una conferencia de prensa telemática de su equipo antes de comenzar la carrera española en Lisboa.

No obstante, en su opinión, el nivel de exigencia será similar porque "los equipos llegan con buenas expectativas, será una buena Vuelta".

Richard Carapaz ha recordado su duelo en la carrera española con Primoz Roglic en la edición de 2020, en la que sólo él y el esloveno lideraron la carrera, que terminó decantándose a favor del segundo.

"Han pasado varios años, pero fue un duelo muy bonito que estuvo marcado por la pelea por la Roja en la que él fue el ganador al final. Hubo muchos ataques y muchos cambios de líder", dijo.

"La Vuelta me trae buenos recuerdos. Me emociona mucho estar aquí. En España he corrido mucho", ha comentado.

También ha explicado que lleva desde que el pasado mes de febrero sin regresar a su país tras correr la Vuelta a Colombia y todavía prevé disputar algunas clásicas como el Giro de Lombardia, entre otras, a la espera de saber si será convocado para disputar el Campeonato del Mundo en Zúrich.

Del Mundial ha cambiado el tono de sus palabras al apuntar que "no sé si voy a estar en nómina. Habrá que esperar a la última semana. Como siempre".

Sobre el papel que desempeñará el colombiano Rigoberto Urán en la Vuelta, ha recordado que afronta la última grande en su carrera deportiva pero será "bastante importante por su gran experiencia y ha corrido muchas grandes".

"Lo admiro como profesional y por el gran rendimiento que tiene", ha añadido.

Por su parte, Urán tras su larga trayectoria en la élite "entiendo mi posición en carrera" pero también ha insistido en que es "un soñador y siempre lo intento".