(Previa) Jorge Martín defiende liderato en 'territorio Bagnania'

El piloto español Jorge Martín (Ducati) defenderá este fin de semana su liderato en la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo ante el italiano Francesco Bagnaia en el Gran Premio de Austria, undécima prueba del calendario que ha dominado el actual campeón en las últimas visitas, mientras que, en Moto2 y Moto3, el también español Sergio García Dols (Boscoscuro) y el colombiano David Alonso (CFMoto) quieren abrir más brecha en la general. El madrileño volvió fuerte del parón estival y recuperó el mando del campeonato con un positivo Gran Premio de Gran Bretaña, donde fue segundo en la carrera Sprint y se impuso en la larga del domingo para enjugarle la diferencia de 10 puntos que tenía 'Pecco' durante las vacaciones y ponerse líder con una escasa renta de tres. La diferencia no es demasiada en una pelea por el título en la que se quiere meter el italiano Enea Bastianiani (Ducati), que hizo el doblete en el circuito de Silverstone para ponerse a 49 puntos de Martín, mientras que Marc Márquez (Ducati) no tuvo su mejor fin de semana y se ha descolgado un poco, a 62 puntos. Entre estos cuatro pilotos, todos de la fábrica italiana, parece que serán, salvo reacción mayúscula del resto, los que se juegan el título en los diez Grandes Premios que faltan, empezando por este de Austria que ha sido históricamente dominado por la marca de Borgo Panigale. Desde su vuelta al calendario en 2016, Ducati ha ganado en siete de las ocho carreras, dejándose solo la de 2021 que fue para el sudafricano Brad Binder (KTM). Y las dos últimas han sido de Francesco Bagnaia, que el año pasado ya lo 'devoró' todo con victoria al Sprint y el domingo, 'pole position' y vuelta rápida, y también fue segundo en el triunfo de Binder. El actual campeón parte como favorito este fin de semana, a la espera de lo que pueda pasar con la climatología, con posible amenaza de lluvia viernes y domingo. No se le ha dado tan bien a Jorge Martín esta cita. En sus tres visitas como piloto de MotoGP al Red Bull Ring sólo ha podido subirse una vez al podio, tercero en 2021, un año después de ganar en Moto2, mientras que en 2022 y 2023 no pudo estar ni siquiera en el podio del domingo (décimo y séptimo, respectivamente). Intentando inmiscuirse en el duelo entre los dos primeros clasificados están Bastianini, compañero de Bagnaia, y Márquez, futuro compañero del actual campeón. Ambos necesitan recortar puntos para avivar sus opciones, sobre todo el de Cervera, que sigue a la 'caza' de su primer triunfo con el equipo Gresini Racing y que últimamente ha fallado los sábados, aunque nunca ha ganado en el Red Bull Ring, ni siquiera en su mejor época con el Repsol Honda con el que encadenó tres segundos puestos seguidos tras las Ducati. Por detrás de este cuarteto, KTM, que corre en 'casa' y tendrá el regreso del español Pol Espargaró, espera volver a plantar 'batalla', ya que en 2023 fue segundo con Binder, que este año no está al mismo nivel y ve como el joven 'rookie' español Pedro Acosta, va por delante en la general. Por delante de ellos, Maverick Viñales, que en 2025 correrá para la marca austriaca, pero que viene de dos Grandes Premios, en Alemania y Gran Bretaña, lejos de los mejores. El Repsol Honda de Joan Mir y el italiano Luca Marini querrá olvidar Silverstone donde se marchó de vacío. GARCÍA DOLS QUIERE ABRIR MÁS DISTANCIA EN MOTO2 En cuanto a las categoría de Moto2, el piloto español Sergio García Dols (Boscoscuro) buscará seguir aumentando su buena diferencia gracias a su buena regularidad. El castellonense, ganador en Spielberg en 2021 en Moto3, aún no ha sumado ningún '0' y tras su cuarto puesto en Silverstone tiene 18 puntos de renta sobre su compañero de equipo, el japonés Ai Ogura, que querrá celebrar del mejor modo posible su ascenso a MotoGP para 2025. Por su parte, el español Fermín Aldeguer (Boscoscuro), cuarto clasificado del campeonato, no pudo dar continuidad en el trazado inglés a su buena dinámica antes del parón con un segundo puesto en Assen (Países Bajos) y su victoria en Sachsenring (Alemania), y se descolgó a 48 puntos de García Dols tras quedarse fuera del 'Top 10'. Finalmente, en la categoría de Moto3 es donde más claro parece actualmente el vencedor. El colombiano David Alonso (CFMoto) no afloja y tras su segundo puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña, su séptimo podio de la temporada, puso 53 puntos de ventaja en su liderato sobre el español Iván Ortolá (KTM), ganador en Silverstone.

