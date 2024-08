Japón levanta la alerta por un posible 'megaterremoto'

Las autoridades de Japón han levantado este jueves la alerta decretada la semana pasada por un posible 'megaterremoto', después de constatar una reducción de la actividad sísmica en la zona. La alerta derivó de un terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter que activó por unas horas la alerta de tsunami. Las autoridades instaban a la población a estar preparada, aunque no recomendaba directamente la evacuación de ninguna zona. Japón cuenta desde 2017 con este tipo de avisos, aunque no lo había aplicado hasta ahora. Los ojos están puestos en la fosa de Nankai, donde confluyen las plazas euroasiática y filipina y se teme que se produzca un terremoto con magnitudes de 8 o incluso 9 en la escala de Richter. La Agencia Meteorológica de Japón ha confirmado que en la última semana los sismógrafos no han detectado actividad preocupante en el área, por lo que ha decidido levantar el aviso que se aplicaba a un total de 707 localidades, según la agencia de noticias Kiodo. La prefectura de Kochi, que en caso de un megaterremoto podría recibir un tsunami de 34 metros, llegó a preparar cien centros de evacuación, si bien sólo 63 personas han buscado refugio en ellos.

