Perú lanza programa de apoyo a deportistas para Panamericanos 2027 y Olímpicos 2028

Lima, 14 ago (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este miércoles el lanzamiento de un programa de apoyo para deportistas de alto rendimiento de cara a que el país andino tenga una buena participación en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Boluarte informó sobre este programa en la entrega de los Laureles Deportivos al medallista peruano Stefano Peschiera, que ganó bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de vela de dinghy masculino.

"Ahora nos toca prepararnos para los próximos Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, Stefano (Peschiera) es ahora el primer integrante del Programa Lima 2027 - Los Ángeles 2028 que permitirá a nuestros deportistas de alto rendimiento prepararse correctamente para estos certámenes", dijo la mandataria.

También indicó que el compromiso del Gobierno con el desarrollo del deporte continúa, y que los deportistas que participaron en París 2024, "son un ejemplo para las futuras generaciones".

"Son los hijos de nuestra tierra, una muestra clara de solidaridad, un claro ejemplo que unidos los peruanos podemos superarlo todo, son el mejor ejemplo de grandeza, su participación en las Olimpiadas contó con el apoyo del Estado que destinó más de 4 millones de soles (1 millón de dólares o 970.000 euros) para deportistas y paraatletas, pero también contaron con el apoyo de sus familias", añadió.

Por su parte, Peschiera agradeció en la ceremonia, llevada a cabo en el Estadio Nacional, el apoyo que le ha brindado el Estado y pidió seguir trabajando para los futuros eventos deportivos.

"Para fomentar el deporte de la vela y hacerla más accesible, quisiera pedirle a la señora presidenta, al presidente del Instituto Peruano de Deporte (IPD) y al ministro de Educación que nos ayuden con hacer realidad el sueño de que podamos contar con un centro de alto rendimiento de vela en Paracas", dijo al pedir esta infraestructura en el sur del país.

Añadió a la emisora RPP que este centro permitiría a Perú ser potencia latinoamericana en el deporte y que el quiere capacitar a los jóvenes que quieran practicarlo.

"Este centro de alto rendimiento nos va a ayudar también a poder ser potencia en Latinoamérica y poder traer a gente a entrenar con nosotros y tener que ofrecerles. Muchas veces los invitamos y no vienen porque no tienen las instalaciones, porque los clubes a veces se cierran por no contar con un centro de alto rendimiento que sería un gran sueño", agregó. EFE

