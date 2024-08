Flamengo homenajea a sus medallistas olímpicos y ovaciona a Rebeca Andrade

Río de Janeiro, 14 ago (EFE).- Flamengo, el club más popular de Brasil, rindió este miércoles un homenaje a sus seis deportistas que regresaron con medallas de los Juegos Olímpicos de París 2024, en una ceremonia en la que la gimnasta Rebeca Andrade, ahora la mayor medallista olímpica de Brasil, fue ovacionada.

Además de Andrade, que conquistó oro en el concurso de suelo, plata en el de salto y en la individual general y bronce por equipos, el club de Río de Janeiro homenajeó a otras tres integrantes del equipo brasileño de gimnasia que actúan por el club: Flávia Saraiva, Jade Barbosa y Lorrane Oliveira.

Los otros dos atletas del club que se colgaron medallas en París y que participaron en la ceremonia organizada por el Flamengo en su sede en Río de Janeiro fueron la judoca Rafaela Silva (bronce por equipos) y el piragüista Isaquias Queiroz (plata en el C1 1000 y dueño de otras cuatro medallas olímpicas).

Cada uno asistió a un video con los momentos más emocionantes de sus triunfos en París y recibió un cuadro personalizado con las imágenes más destacadas de sus victorias.

El acto contó con una presentación de la cantante de funk MC Rebecca, una destacada aficionada del club y que interpretó una canción dedicada a Rebeca Andrade.

"Me gustaría agradecerle al Flamengo por haberme acogido. Fue en este gimnasio donde me formé como atleta y que aprendí todo lo que tenía que aprender, y por eso continúo aquí", afirmó la laureada gimnasta al agradecer el homenaje y en un corto pronunciamiento en el que fue ovacionada.

La propietaria de seis medallas olímpicas (cuatro en París y dos en Tokio 2020) afirmó que aún no sabe si disputará los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"No me siento presionada porque ni sé si voy a estar (en Los Ángeles). Tal vez me retire antes que ella. Será algo que ustedes descubrirán al mismo tiempo que yo", afirmó al ser interrogada sobre si sentía la presión de convertirse en la sucesora de la estadounidense Simone Biles, su mayor rival en los gimnasios.

El evento en el gimnasio del Flamengo, adornado con enormes carteles con la imagen de los seis medallistas, participaron cerca de 800 personas, entre dirigentes y deportistas, así como los niños que comienzan a formarse en gimnasia en el club y premiados gimnastas ya retirados como Daniela y Diego Hypolito.

"Siempre soñé con este momento, pero no imaginé que sería tan especial. Se trata de algo más que una medalla. Se trata de las personas con las que compartí esta trayectoria. Cada rostro en el gimnasio me recuerda un momento especial. Amo ser flamenguista. No imagino a Jade sin Flamengo", dijo por su parte Jade Barbosa.