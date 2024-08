El español Alejandro Davidovich no supera su debut en 'Cincy'

El tenista español Alejandro Davidovich ha sido eliminado este martes en treintaidosavos de final del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, debido a su derrota por 6-3 y 7-6(6) contra el estadounidense Frances Tiafoe, después de una hora y 44 minutos de partido. En la P&G Grandstand del Lindner Family Tennis Center, empezó bien al saque Davidovich, en lo que era su debut en este certamen tras haber llegado a octavos de final en Montreal (Canadá). El malagueño incluso rompió el servicio de Tiafoe en el cuarto juego (1-3), pero de inmediato se vio 0-40 en el juego donde buscaba consolidar dicho 'break'. Aunque salvó las dos primeras bolas de rotura en contra, Davidovich no pudo hacer lo mismo con la tercera y, para colmo, encajó otro quiebre en el séptimo juego (4-3) que ya fue definitivo para que Tiafoe enfilase el triunfo en el primer set, y de nuevo haciendo un 'break' al andaluz. Esa instancia brindó al tenista local la opción de empezar sacando en la siguiente manga y ya se adelantó en el marcador, con 1-0 y 30-40 en el segundo juego. Pero 'Foki' se recompuso y encima en el tercer juego él logró la rotura (1-2), que igualmente no consolidó y forzó al segundo set a un ritmo distinto, viéndose mayor solidez en cada turno de saque. Eso sí, duró poco, hasta que el estadounidense gozó de tres opciones para cerrar el partido a su favor con el resto. Davidovich sacó arrestos para levantarlas todas, igualar el tanteador (5-5) y resistir hasta el 'tie-break', donde las alternancias fueron la nota dominante. Una doble falta del malagueño le supuso un enfado y el 4-3 favorable a Tiafoe. No obstante, 'Foki' reaccionó rápido y con un 'ace' estableció el 5-6 que le hacía soñar con un tercer set. Sin embargo, hizo después una mala subida a la red y Tiafoe clavó un 'passing shot' de derecha (6-6). En esas lides sí acertó el de Hyattsville, pues un remate acrobático y alto cerca de la red le granjeó el 7-6 y la cuarta bola de partido. Aunque sacaba el español, Tiafoe restó casi a los pies de su adversario y en la línea de fondo, por lo que Davidovich no controló su golpe de contrarresto y la pelota se marchó larga, sellándose así el resultado.

