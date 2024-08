TikTok lanza los chats grupales de hasta 32 personas y 'stickers' personalizadas en los mensajes directos

TikTok ha lanzado los chats grupales en la plataforma, que permitirán compartir y visualizar contenido con amigos y familiares en grupos formados por hasta 32 personas, además de introducir la capacidad de crear y compartir 'stickers' personalizados. La plataforma ha puesto en valor su capacidad para ofrecer espacios donde descubrir nuevo contenido y entretenimiento, conectando a usuarios de "todos los rincones del mundo". En este marco, ha compartido su intención de facilitar las opciones de conexión, con nuevas formas compartir contenido con otros usuarios a través de los mensajes directos. Hasta ahora, los usuarios solo podían recurrir a mensajes directos individuales en TikTok para poder comunicarse y chatear con otras personas de la red social. Sin embargo, de cara a mejorar la experiencia y hacer que la conexión con amigos sea aún más fluida y agradable, TikTok ha actualizado los mensajes directos, agregando los chats grupales. Tal y como ha explicado en un comunicado en su web, los usuarios ya pueden crear grupos con amigos, familiares y miembros de su comunidad para conformar un chat grupal de hasta 32 personas. Con ello, podrán disponer de una experiencia de visualización compartida con otros usuarios. Según lo describe la plataforma propiedad de ByteDance, los chats grupales facilitarán que los usuarios compartan contenido, comenten los vídeos e imágenes compartidas y reaccionen en tiempo real, lo que hace que cada interacción "sea más dinámica y conectada". No obstante, TikTok ha subrayado que, de cara a mantener un espacio seguro para usuarios menores, los chats grupales, al igual que los mensajes directos, no estarán disponibles para usuarios de entre 13 y 15 años. Igualmente, los adolescentes de entre 16 y 17 años que quieran crear o participar en un chat grupal deberán cumplir una serie de medidas para "bloquear la comunicación con extraños". En concreto, solo podrán unirse a un chat grupal si reciben la invitación de sus amigos, es decir, personas que siguen y que también les siguen a ellos. En caso de que reciban un enlace para unirse a un grupo, no podrán hacerlo a menos que dicho grupo incluya a al menos un amigo en común. Y, cuando creen una nueva conversación grupal, deberán revisar y aprobar a cada participante que esté incluido en el grupo. Además de todo ello, TikTok ha subrayado que los usuarios disponen de herramientas para silenciar y bloquear mensajes, así como opciones para denunciar a usuarios o al chat grupal completo, en caso de que este incluya contenido que infrinja las Normas de la comunidad de la red social. La plataforma ha matizado que también limitarán la cantidad de grupos que una persona puede crear y la cantidad de veces que se puede reenviar un mensaje, de cara a evitar promover ataques fraudulentos o estafas. Los chats grupales se pueden crear desde la bandeja de entrada de los mensajes directos. Para ello, basta con tocar el botón de 'Chat' en la parte superior y seleccionar a los amigos que se desean incluir en el grupo, finalmente se ha de clicar en 'Iniciar chat grupal'. Por otra parte, los chats grupales también se pueden crear directamente desde un nombre de la lista de Mensajes, a través del botón de 'Más opciones', o desde una publicación, dentro del menú de 'Compartir', escogiendo la opción 'Crear chat grupal'. Se ha de tener en cuenta que solo se pueden invitar a amigos que los usuarios sigan en común al chat grupal. Por el momento, esta opción de chats grupales no está disponible a nivel global, aunque TikTok no ha especificado en qué regiones o países ha lanzado la función ni dónde espera hacerlo próximamente. Además de todo ello, TikTok también ha agregado la posibilidad de enviar 'stickers' en los mensajes directos, con lo que los usuarios podrán disponer de opciones de chat "divertidas y creativas" para conseguir una comunicación más entretenida. Así, los usuarios podrán crear y cargar sus propios 'stickers' personalizados para utilizarlos en los mensajes directos.

