Mercado apuesta a volatilidad tras dato de IPC y durante discurso Jackson Hole

(Bloomberg) -- El verano para olvidar de Wall Street se acerca a su clímax, y todas las miradas están puestas en el informe de precios al consumidor en Estados Unidos esta semana. Se espera que dé a la Reserva Federal la munición que necesita para empezar a recortar las tasas de interés en su próxima reunión de septiembre.

Pero por ahora, la apuesta es por más volatilidad.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Las oscilaciones de la semana pasada llevaron el índice de volatilidad Cboe, o VIX, que mide la magnitud de los movimientos de los precios en el índice S&P 500, a niveles no vistos desde plena pandemia en 2020. Basándose en el costo de las opciones de compra y venta, los operadores se están posicionando para que el S&P 500 se mueva un 1,2% en cualquier dirección el miércoles, cuando se publique el informe del índice de precios al consumo, según Citigroup Inc.

Si ese precio se mantiene hasta el cierre del martes, estaría más o menos en línea con los movimientos previstos para el 23 de agosto, cuando se espera que el presidente Jerome Powell pronuncie un discurso en el simposio económico de Jackson Hole, y del 29 de agosto, el día después del informe de resultados de Nvidia Corp.

“El mercado de opciones envía una señal de que no está todo despejado todavía para las acciones”, dijo Rocky Fishman, fundador de la firma de análisis de derivados Asym 500. “Cuando la volatilidad es alta, históricamente es un buen momento para comprar acciones, pero hasta cierto punto eso ya ha ocurrido, por lo que el IPC será un catalizador importante”.

Es más, aunque el S&P 500 se recuperó del desplome del 3% del lunes -el cual coincidió con la masiva reversión de carry trade en yen que sacudió los mercados mundiales de renta fija- para terminar más o menos plano la semana pasada, los operadores en opciones no están precisamente comprando la recuperación.

Un costoso seguro

Los contratos que protegen contra una caída del 10% en los próximos 30 días del SPDR S&P 500 ETF Trust, o SPY, el mayor fondo cotizado en bolsa que sigue el índice de renta variable, están en su mayor nivel desde octubre y duplican a los contratos que se benefician de una subida del 10%, según datos recopilados por Bloomberg.

Los movimientos de mercado cuando hable Powell podrían ser aún mayores que con el dato de inflación, ya que podría trazar planes para bajar las tasas en breve. Su mensaje debiera servir para saber cuantos recortes esperar el próximo año.

“Estamos en un punto de inflexión en el que lo que habían sido malas noticias económicas se perciben ahora como buenas, ya que serían un catalizador para obligar a la Fed a actuar”, dijo Thomas Urano, codirector de inversiones y director gerente de Sage Advisory en Austin, Texas. “Pero si los datos siguen suavizándose, ese telón de fondo decepcionará a los inversores bursátiles y provocará mayores oscilaciones en las acciones”.

Traducido por Eduardo Thomson.

Nota Original: Traders Bet on Wild Swings With CPI Print Set to Test the Market

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Matt Turner, Sydney Maki y Steve Matthews.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.