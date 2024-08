Acciones cierran planas; crudo sube por tensión Medio Oriente

(Bloomberg) -- Los mercados de acciones cerraron la sesión con pocos cambios a la espera de los datos de inflación de EE.UU. el miércoles, y con la tensión geopolítica en el Medio Oriente afectando el apetito por el riesgo.

El S&P 500 se mantuvo plano, con muchos inversionistas renuentes a hacer grandes apuestas a la espera de más señales sobre la salud de la mayor economía del mundo. El petróleo alcanzó en un momento los US$80 y los bonos subieron ante señales de que EE.UU. cree cada vez más probable un ataque iraní contra Israel.

“La volatilidad podría volver esta semana”, dijo Solita Marcelli, de UBS Global Wealth Management. “Si la inflación es demasiado baja, podría aumentar la preocupación de que EE.UU. se dirija hacia una recesión. Si la inflación es demasiado alta, podría alentar el temor a que la Reserva Federal sea incapaz de recortar las tasas con la suficiente rapidez para proteger la economía. Los riesgos geopolíticos también siguen siendo elevados”.

El S&P 500 rondó los 5.345 puntos. La mayoría de los grandes grupos cayeron, aunque la tecnología, la energía y los servicios públicos ganaron. El Russell 2000 de valores de pequeña capitalización amplió su caída de agosto al 8,5%. El índice de volatilidad Cboe, el VIX, subió ligeramente.

El miércoles se informará la inflación en EE.UU. Analistas prevén un repunte en julio, pero no lo suficiente como para que la Reserva Federal no recorte las tasas de interés el próximo mes.

Tanto el IPC principal como el subyacente habrían subido un 0,2% en julio mes a mes. A 12 meses el IPC seguiría subiendo a uno de los ritmos más lentos desde principios de 2021. El día antes se publicará el índice de precios al productor.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 registraba pocos cambios a las 16.00 hora de Nueva YorkEl Nasdaq 100 subió un 0,2%El índice industrial Dow Jones cayó un 0,4%El índice MSCI World registró pocos cambios

Divisas

El índice Bloomberg dollar spot subió un 0,1%.El euro subió un 0,1% a US$ 1,0931La libra esterlina registró pocos cambios y se situó en US$1,2768El yen japonés cayó un 0,4% a 147,16 por dólar

Criptodivisas

El bitcoin subió un 0,9% a US$59.061,29El éter subió un 4,1% a US$2.662,51

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó cuatro puntos básicos al 3,90%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años apenas varió a 2,23%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó tres puntos básicos al 3,92%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 3,6% a US$79,64 el barrilEl oro al contado subió un 1,6% a US$2.471,42 la onza

